Con resultados dispares: Garin y Barrios debutan en Costa do Sauipe tras cuatro días de retraso por lluvias

“Gago” logró superar su partido de primera ronda, pero el chillanejo cayó eliminado.

Carlos Madariaga

La lluvia ha sido el convidado de piedra en la disputa del Challenger de Costa do Sauipe.

El mal clima en el nordeste brasileño recién permitió que este jueves recién pudieran disputarse los partidos de primera ronda.

Con ello, tras cuatro días de espera, Cristian Garin y Tomás Barrios pudieron jugar en el torneo sobre arcilla, con resultados dispares.

Por un lado, “Gago”, que volvió a la acción tras ganar el Challenger de Antofagasta, se impuso por un doble 6/4 al argentino Genaro Olivieri, 225 del ranking ATP.

Mañana viernes, cerca del mediodía de Chile (si el clima lo permite), jugará ante el trasandino Andrea Collarini, 285 del mundo. Y si gana, deberá disputar los cuartos de final del torneo horas más tarde.

En cambio, Tomás Barrios se vio sorprendido por el local Matheus Pucinelli de Almeida, 316 del planeta, que lo derrotó por parciales de 7/6, 2/6 y 6/2. Su próximo desafío será el Challenger de Lima.

