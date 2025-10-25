;

VIDEO. Incidentes en Maipú: manifestantes incendian bus RED en conmemoración de Álex Núñez

El vehículo de transporte público quedó totalmente destruido; aunque no llevaba pasajeros, la conductora se encontraba en él, salió ilesa y luego fue citada a declarar por la Policía.

Nelson Quiroz

Redes Sociales

Redes Sociales

La noche de este viernes, un grupo de manifestantes protagonizó serios incidentes en la comuna de Maipú, región Metropolitana, en el marco de una nueva conmemoración por la muerte de Álex Núñez, quien falleció en 2019 tras una presunta golpiza policial durante el estallido social.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 22:30 horas alrededor de 40 personas se congregaron en las inmediaciones de la estación de Metro Del Sol, donde levantaron barricadas, lanzaron fuegos artificiales y posteriormente incendiaron un bus articulado del sistema RED en avenida Pajaritos con Américo Vespucio.

El vehículo de transporte público terminó completamente destruido. Aunque no llevaba pasajeros en su interior, sí se encontraba la conductora, quien logró salir ilesa y más tarde fue citada a declarar por la Policía.

Revisa también

ADN

Según informó Carabineros, personal de la 25ª Comisaría acudió al lugar tras recibir un llamado por desmanes. Es más, a las 23:10 horas se constató la presencia de un grupo que había incendiado un bus de locomoción colectiva, manteniéndose en el lugar realizando disturbios, indicaron desde la institución.

Equipos de Control de Orden Público intervinieron para dispersar a los manifestantes y apoyar las labores de emergencia para extinguir las llamas. Producto de la situación, la estación Del Sol fue cerrada de manera preventiva, lo que obligó a los trenes a omitir la detención en ese punto hasta el fin de la jornada.

Vecinos del sector reportaron cortes de tránsito y lanzamientos de fuegos artificiales que se extendieron por varias horas, generando preocupación entre los residentes.

El ataque se enmarca en una nueva conmemoración por la muerte de Núñez, hincha de Colo Colo, quien fue agredido el 20 de octubre de 2019, falleciendo dos días después a raíz de las lesiones sufridas. Su caso sigue siendo investigado por la justicia como un hecho de violencia policial durante el estallido social.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad