La noche de este viernes, un grupo de manifestantes protagonizó serios incidentes en la comuna de Maipú, región Metropolitana, en el marco de una nueva conmemoración por la muerte de Álex Núñez, quien falleció en 2019 tras una presunta golpiza policial durante el estallido social.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 22:30 horas alrededor de 40 personas se congregaron en las inmediaciones de la estación de Metro Del Sol, donde levantaron barricadas, lanzaron fuegos artificiales y posteriormente incendiaron un bus articulado del sistema RED en avenida Pajaritos con Américo Vespucio.

El vehículo de transporte público terminó completamente destruido. Aunque no llevaba pasajeros en su interior, sí se encontraba la conductora, quien logró salir ilesa y más tarde fue citada a declarar por la Policía.

Según informó Carabineros, personal de la 25ª Comisaría acudió al lugar tras recibir un llamado por desmanes. Es más, a las 23:10 horas se constató la presencia de un grupo que había incendiado un bus de locomoción colectiva, manteniéndose en el lugar realizando disturbios, indicaron desde la institución.

Equipos de Control de Orden Público intervinieron para dispersar a los manifestantes y apoyar las labores de emergencia para extinguir las llamas. Producto de la situación, la estación Del Sol fue cerrada de manera preventiva, lo que obligó a los trenes a omitir la detención en ese punto hasta el fin de la jornada.

Vecinos del sector reportaron cortes de tránsito y lanzamientos de fuegos artificiales que se extendieron por varias horas, generando preocupación entre los residentes.

El ataque se enmarca en una nueva conmemoración por la muerte de Núñez, hincha de Colo Colo, quien fue agredido el 20 de octubre de 2019, falleciendo dos días después a raíz de las lesiones sufridas. Su caso sigue siendo investigado por la justicia como un hecho de violencia policial durante el estallido social.