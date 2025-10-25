;

Club chileno aparece en prestigioso ranking de los 100 equipos con las mejores canteras del mundo

El Observatorio del Fútbol CIES publicó un listado actualizado con los 100 clubes que más destacan en la formación de futbolistas.

El Observatorio del Fútbol CIES publicó un ranking actualizado de los 100 equipos con las mejores canteras del mundo, donde destaca la presencia de un club chileno.

El estudio se realizó según la cantidad de jugadores que se encuentran actualmente jugando en 49 ligas distintas, y tomando como referencia otros aspectos, como los minutos jugados y el nivel de la competencia.

Tomando en cuenta estas variantes, se le otorgó a cada club un puntaje que determina su lugar en listado, el cual es liderado por Benfica con 105,1 puntos y seguido de cerca por Barcelona con 98,7 puntos.

En el tercer puesto se ubica el mejor equipo sudamericano del ranking, River Plate, con 98,3 puntos, mientras que su archirrival Boca Juniors quedó quinto con 95,0 puntos.

En cuanto a los clubes nacionales, Colo Colo es el único representante chileno en el ranking, con 33,2 puntos. Este puntaje se calculó tomando en cuenta a 47 canteranos activos en las 49 ligas analizadas, un total de 1.919 minutos jugados y un índice de nivel de 0,694.

