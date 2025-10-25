A un paso del descenso: Santiago Morning cae ante Unión San Felipe y depende de un milagro para seguir en la Primera B

La penúltima fecha de la Primera B 2025 dejó otra jornada llena de emociones. Este sábado, Unión San Felipe logró asegurar su permanencia en la categoría tras vencer como local por 2-0 a Santiago Morning, que quedó al borde del descenso a la Segunda División Profesional.

Luego de un discreto primer tiempo, el “Uní Uní” consiguió romper el cero mediante un certero cabezazo de Diego Cuéllar (61′). El delantero conectó un tiro libre desde el sector derecho y dejó sin opciones al portero Leandro Cañete, para desatar los festejos en el estadio Javier Muñoz Delgado.

Más tarde, Sergio Vergara (69′) sentenció el encuentro con una brillante volea en el área de los “Bohemios”. El cuadro visitante buscó el descuento hasta el final, pero no logró superar a la defensa local y ahora necesita de un milagro para mantenerse en la división de plata del fútbol chileno.

Con este resultado, Unión San Felipe escaló al decimotercer lugar de la tabla con 30 puntos, asegurando matemáticamente su permanencia en la Primera B, aunque ya sin opciones de acceder a la Liguilla de Ascenso.

En tanto, Santiago Morning sigue en el fondo con 26 unidades, a tres de Magallanes (29), que jugará este domingo ante Deportes Antofagasta. Si la “Academia” suma un punto o más frente a los “Pumas”, decretará el descenso de los “Microbuseros”.

Los otros partidos de la jornada en la Primera B

En paralelo al duelo jugado en San Felipe, se disputaron dos compromisos: Deportes Santa Cruz derrotó como local por 1-0 a San Marcos de Arica, mientras que Deportes Recoleta igualó 1-1 en su estadio contra Curicó Unido.

Con esto, tanto Santa Cruz como Curicó Unido aseguraron su continuidad en la categoría con 31 puntos, mientras que Recoleta se mantuvo décimo con 35 unidades y perdió toda posibilidad de clasificarse a la Liguilla de Ascenso.

San Marcos, en tanto, sigue en el tercer lugar de la tabla con 45 puntos, aunque podría ser superado por Cobreloa, que suma 44 con un partido menos y jugará este domingo frente a Santiago Wanderers en Calama.