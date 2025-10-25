;

Ciclista israelí que compite en Chile se desahoga: “Recibo mensajes de odio y amenazas, pero sé que acá...”

“La verdad es que podía pasar en cualquier lado”, declaró Mikhail Yakovlev, quien es el único representante de Israel en el Mundial de Ciclismo Pista que se desarrolla en el Velódromo de Peñalolén.

Bastián Lizama

Mikhail Yakovlev, de 25 años, es el único ciclista que representa a Israel en el Mundial de Ciclismo Pista de Chile 2025, que se desarrolla en el Velódromo de Peñalolén.

El corredor, que compite bajo esa bandera tras haber emigrado de Rusia en 2022 debido al veto del Comité Olímpico Internacional, ya participó en París 2024 y ahora está enfrentando su primera competencia en suelo chileno.

En diálogo con AS Chile, Yakovlev relató cómo han sido sus primeros días en el país y se refirió a los mensajes que ha recibido por su nacionalidad, en un territorio que alberga la colonia palestina más grande fuera de Israel y del mundo árabe.

“Estoy orgulloso de representar Israel. Quería la medalla en el Keirin, pero me siento un poco decepcionado de no haberlo, fue una gran carrera. Ahora toda mi concentración ya está puesta en el Sprint", comenzó declarando.

Respecto a su estadía en Chile, explicó que “desafortunadamente no he podido salir a conocer lugares porque estoy enfocado en mis carreras, así que he estado en el hotel. Eso sí, he podido ver algunos edificios de camino al velódromo".

“Los chilenos son muy buena gente, me gusta que la gente sea tan amable y chistosa. Me encanta la forma en que ustedes hablan, este español suena mucho mejor que el de España", agregó.

En esa línea, el ciclista israelí abordó la repercusión que ha generado su presencia en el Mundial de Ciclismo en redes sociales. “Solo he visto comentarios malos, todos sobre palestina. He recibido muchos mensajes de odio y amenazas, pero sé que hay un montón de gente buena aquí en Chile, yo me quedo con eso", afirmó.

“La verdad es que podía pasar en cualquier lado, pero eso no significa que no me guste estar aquí“, concluyó Mikhail Yakovlev.

