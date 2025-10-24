;

“Para competir a este nivel…”: el aviso del chileno Diego Rojas tras medirse con los mejores ciclistas del mundo

El deportista del Team Chile realizó un sincero balance tras competir en el Mundial de Ciclismo Pista.

Daniel Ramírez

Team Chile / José Cadavid @josecadavid

Team Chile / José Cadavid @josecadavid

En una exigente prueba por puntos, con 160 vueltas a la pista, el ciclista chileno Diego Rojas terminó en el puesto 19° este viernes en el Mundial de Ciclismo Pista 2025 que se está disputando en Santiago, en el Velódromo de Peñalolén.

Tras la carrera, el joven deportista del Team Chile analizó su actuación, señalando que “la prueba por puntos es una prueba súper dura. Aquí todos son buenos, así que busqué el momento para recortar distancia, lamentablemente no se me dio, me pillaron en cuatro vueltas. Pero había que intentarlo”.

En la misma línea, Rojas abordó el altísimo nivel que hay en cada prueba, con la presencia de ciclistas de talla mundial. “Competí en los Juegos Panamericanos Junior, donde el nivel era alto, y me fue bien, gané medallas. Pero en un Mundial adulto te encuentras con una muralla de rendimiento impresionante. Para competir a este nivel mundial, más que entrenamiento, se requiere roce. Los ciclistas que han venido aquí a competir corren entre ellos en Europa y en Copas del Mundo. Entonces, uno tiene que adaptarse”, sostuvo.

Revisa también:

ADN

Además, el múltiple medallista juvenil compartió sus sensaciones por disputar un Mundial en Chile. “Me siento súper feliz, porque estoy con mi familia, con mis amigos y con el apoyo del público chileno. Que sea en Chile igual conlleva harta presión, porque toda la gente está pendiente de ti”, aseguró.

Por último, Diego Rojas anticipó la última competición que le queda en este torneo planetario. “El domingo disputará la Madison, que es la prueba reina: son 200 vueltas y todos se exigen al máximo. Es una prueba súper técnica y rápida, donde se requiere mucha experiencia. Espero tener una buena participación”, concluyó.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad