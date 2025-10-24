“Para competir a este nivel…”: el aviso del chileno Diego Rojas tras medirse con los mejores ciclistas del mundo

En una exigente prueba por puntos, con 160 vueltas a la pista, el ciclista chileno Diego Rojas terminó en el puesto 19° este viernes en el Mundial de Ciclismo Pista 2025 que se está disputando en Santiago, en el Velódromo de Peñalolén.

Tras la carrera, el joven deportista del Team Chile analizó su actuación, señalando que “la prueba por puntos es una prueba súper dura. Aquí todos son buenos, así que busqué el momento para recortar distancia, lamentablemente no se me dio, me pillaron en cuatro vueltas. Pero había que intentarlo”.

En la misma línea, Rojas abordó el altísimo nivel que hay en cada prueba, con la presencia de ciclistas de talla mundial. “Competí en los Juegos Panamericanos Junior, donde el nivel era alto, y me fue bien, gané medallas. Pero en un Mundial adulto te encuentras con una muralla de rendimiento impresionante. Para competir a este nivel mundial, más que entrenamiento, se requiere roce. Los ciclistas que han venido aquí a competir corren entre ellos en Europa y en Copas del Mundo. Entonces, uno tiene que adaptarse”, sostuvo.

Además, el múltiple medallista juvenil compartió sus sensaciones por disputar un Mundial en Chile. “Me siento súper feliz, porque estoy con mi familia, con mis amigos y con el apoyo del público chileno. Que sea en Chile igual conlleva harta presión, porque toda la gente está pendiente de ti”, aseguró.

Por último, Diego Rojas anticipó la última competición que le queda en este torneo planetario. “El domingo disputará la Madison, que es la prueba reina: son 200 vueltas y todos se exigen al máximo. Es una prueba súper técnica y rápida, donde se requiere mucha experiencia. Espero tener una buena participación”, concluyó.