;

Brutal ataque en La Florida: funcionaria de Junji fue apuñalada por su expareja cuando regresaba a su hogar

La víctima, quien terminaba su jornada laboral en un jardín infantil de la Región Metropolitana, fue atacada 16 veces en un paradero por un hombre que tenía orden de alejamiento vigente.

Verónica Villalobos

Brutal ataque en La Florida: funcionaria de Junji fue apuñalada por su expareja cuando regresaba a su hogar

Santiago

Una funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) fue víctima de un violento ataque la tarde de este viernes en la comuna de La Florida.

Según los primeros antecedentes, la mujer fue interceptada por su expareja en la calle Froilán Roa, donde el sujeto la apuñaló en reiteradas ocasiones, al menos 16, mientras ella esperaba locomoción para regresar a su hogar.

En el momento, y tras sentir los gritos, transeúntes la ayudaron rápidamente. Luego fueron apoyados por una ambulancia que pasó “milagrosamente”, y trasladó a la víctima a un centro asistencial.

El agresor escapó del lugar y aún se desconoce su paradero.

Revisa también

ADN

Palabras de Daniela Triviño, vicepresidenta de Junji

La vicepresidenta ejecutiva de Junji, Daniela Triviño, expresó el repudio de la institución frente al hecho, asegurando que se ha entregado apoyo inmediato tanto a la víctima como a su familia.

“Desde el primer momento hemos estado acompañando a nuestra funcionaria tanto en el Hospital de La Florida como ahora en el Hospital del Trabajador, para dar acompañamiento a sus hijos y, por supuesto, a ella, quien ha vivido una agresión muy lamentable”, señaló.

El agresor mantenía una orden de alejamiento vigente y habría reiterado conductas violentas en el pasado, según confirmó la autoridad. El caso quedó en manos del Ministerio Público, mientras que la víctima, que fue trasladada de urgencia al Hospital del Trabajador, se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

El jefe de turno del recinto, Felipe Amoedo, precisó que el hecho será considerado como accidente laboral, al haberse producido durante el trayecto desde su lugar de trabajo: “Al ser en el trayecto desde su trabajo, es un accidente acogido dentro de la ley de accidentes laborales”, explicó.

La familia de la víctima ha solicitado resguardar su identidad y privacidad mientras continúa su recuperación.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad