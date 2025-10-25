Brutal ataque en La Florida: funcionaria de Junji fue apuñalada por su expareja cuando regresaba a su hogar

Santiago

Una funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) fue víctima de un violento ataque la tarde de este viernes en la comuna de La Florida.

Según los primeros antecedentes, la mujer fue interceptada por su expareja en la calle Froilán Roa, donde el sujeto la apuñaló en reiteradas ocasiones, al menos 16, mientras ella esperaba locomoción para regresar a su hogar.

En el momento, y tras sentir los gritos, transeúntes la ayudaron rápidamente. Luego fueron apoyados por una ambulancia que pasó “milagrosamente”, y trasladó a la víctima a un centro asistencial.

El agresor escapó del lugar y aún se desconoce su paradero.

Palabras de Daniela Triviño, vicepresidenta de Junji

La vicepresidenta ejecutiva de Junji, Daniela Triviño, expresó el repudio de la institución frente al hecho, asegurando que se ha entregado apoyo inmediato tanto a la víctima como a su familia.

“Desde el primer momento hemos estado acompañando a nuestra funcionaria tanto en el Hospital de La Florida como ahora en el Hospital del Trabajador, para dar acompañamiento a sus hijos y, por supuesto, a ella, quien ha vivido una agresión muy lamentable”, señaló.

El agresor mantenía una orden de alejamiento vigente y habría reiterado conductas violentas en el pasado, según confirmó la autoridad. El caso quedó en manos del Ministerio Público, mientras que la víctima, que fue trasladada de urgencia al Hospital del Trabajador, se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

El jefe de turno del recinto, Felipe Amoedo, precisó que el hecho será considerado como accidente laboral, al haberse producido durante el trayecto desde su lugar de trabajo: “Al ser en el trayecto desde su trabajo, es un accidente acogido dentro de la ley de accidentes laborales”, explicó.

La familia de la víctima ha solicitado resguardar su identidad y privacidad mientras continúa su recuperación.