Valentina Roth revela particulares detalles de su segundo parto: “Bailé, hice movilidad (...) Me lo tomé con humor”

El lunes, Valentina Roth vivió una jornada inolvidable tras convertirse en madre por segunda vez. La exintegrante de Yingo anunció a través de sus redes sociales el nacimiento de su hija Martina, fruto de su relación con el dentista Miguel de la Fuente.

Desde temprano, cerca de las 6:30 de la mañana, la influencer compartió con sus seguidores que ya se encontraba en el hospital, iniciando el trabajo de parto. Más tarde, cerca del mediodía, comunicó que había roto fuente, iniciando así las horas más intensas del proceso de nacimiento.

Finalmente, alrededor de las 19:30 horas, confirmó el nacimiento con un emotivo video junto a su familia: “¡Nació! ¡Nació! ¡Qué emoción!”, expresó entre lágrimas y abrazos, acompañada por su esposo Miguel, quien la elogió diciendo: “Súper valiente, Valentina”.

Los particulares detalles del nacimiento de Martina

Más adelante, Valentina relató detalles del parto, que fue por vía natural. “He dormido dos horas, con cuea (sic), seguidas no. Fue un día largo, pero precioso. Ya sabía a lo que me enfrentaba”, compartió.

Luego, agregó que se mantuvo activa durante el proceso: “Bailé, hice movilidad, estaba más relajada, me lo tomé con humor el parto”.

Respecto a las dificultades que enfrentó durante el nacimiento, comentó: “Me decían ‘no, va a ser por parto normal, tú tranquila’ y hasta que salió. Estuve mucho rato. Es que la cabeza no encajaba, pero estaba bien el cuello del útero, sino la cabeza como que no se metía al canal... No entiendo”.

Finalmente, relató el instante más especial: “Me ponía mi mano allá abajo y le tocaba la cabecita. Le toqué dos veces la cabeza y después salió. Lo bueno de esto es que Martina se acopló a mi pechuga al tiro, tiene muy buena succión”.