VIDEO. Juan David Rodríguez defiende su querella contra Daniela Aránguiz y advierte: “No aceptaré las disculpas públicas”

El cantante entregó sus argumentos tras el recurso legal que presentó contra la panelista de “Sígueme”.

Alejandro Basulto

Juan David Rodríguez defiende su querella contra Daniela Aránguiz y advierte: “No aceptaré las disculpas públicas”

El cantante Juan David Rodríguez decidió iniciar acciones legales en contra de Daniela Aránguiz, luego de que la opinóloga realizara duras declaraciones sobre él un mes atrás.

El artista presentó una querella por injurias graves con publicidad, en la que solicita 540 días de reclusión para la exintegrante de Mekano. De acuerdo con el documento judicial, el intérprete acusa que las expresiones de la panelista de Sígueme afectaron directamente su honra y su trayectoria profesional.

La molestia del músico surgió tras las palabras de Daniela Aránguiz, quien comentó: “Tanta porquería que te metiste por la ñata te recagó la cabeza y no tengo otra explicación (...) No puedo entender cómo un hombre puede ser tan poco humano de hablar de un niño”, en medio de la controversia por la paternidad de su hijo.

Consultada sobre la querella en su contra, durante un evento cubierto por ADN, Daniela Aránguiz respondió: “Injurias y calumnias es cuando tú inventas algo. Cuando él, y uno busca en todos los portales de farándula, admite que fue consumidor de drogas, yo no estoy inventando nada. Estoy sacando palabras de él mismo”.

Por su parte, el ex Rojo se refirió al tema en Hay que decirlo, donde expresó: “Ya está bueno que se denigre a una persona que tiene una enfermedad declarada hace tantos años, que cualquier persona que no tiene argumentos basuree a otra persona. Creo que las difusiones de la televisión y la radio son para entregar amor, cosas positivas”.

No aceptaré las disculpas públicas, por supuesto, porque no es tan fácil denigrar a las personas, dañar a una familia, dañar un proceso, basurear a muchas personas que tienen una enfermedad, de forma tan irresponsable”, cerró.

