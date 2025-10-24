Donald Trump pone sus ojos en la posible compra de Warner Bros. por parte de Paramount

Las últimas semanas en la industria cinematográfica y la economía internacional han estado marcadas por el interés (y ofertas concretas) de Paramount Skydance por adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD).

Son varias las aristas que se desprenden de este eventual movimiento, pero hay un interés bastante particular que no pasa desapercibido y eleva las especulaciones en el mercado.

Y es que la administración de Donald Trump estaría inclinada en favorecer al conglomerado mediático dirigido por David Ellison, para adquirir WBD, la empresa matriz de CNN, HBO y Warner Bros. Studios.

Según fuentes cercanas al Gobierno estadounidense, esta preferencia se debe tanto a la influencia política de los Ellison como a su historial de acuerdos exitosos con la administración.

David Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y conocido aliado de Trump, ha logrado avances significativos en el sector mediático.

Bajo este escenario, hay que recordar que en agosto de este 2025, Skydance recibió la aprobación regulatoria para fusionarse con Paramount, un movimiento que algunos interpretan como una respuesta a un acuerdo previo en el que Paramount pagó para resolver una demanda presentada por Trump contra CBS, la filial de noticias de Paramount.

El presidente de Estados Unidos ha elogiado públicamente a los Ellison, calificándolos como “amigos” y “grandes partidarios míos”, y expresó su confianza en que CBS será “más justa” bajo su liderazgo.

WB al mejor postor

A la fecha, los directivos de Warner Bros. han rechazado tres ofertas por parte de Paramount Skydance, señalando que lo propuesto no es suficiente para confirmar la operación.

En este contexto han surgido fuertes competidores como Netflix, Amazon y Comcast, aunque según diversos informes y fuentes especializadas, tendrían fuertes desafíos regulatorios para realizar la adquisición.

Por ejemplo, Comcast podría ser visto negativamente debido a su red de cable de izquierda MSNBC, mientras que Amazon está bajo un decreto de consentimiento de la Comisión Federal de Comercio por prácticas de marketing cuestionables.

Por su parte, Netflix, como líder en streaming, podría enfrentar preocupaciones antimonopolio al adquirir WBD, convirtiéndolo en un panorama poco probable por más ‘interesante’ que pueda resultar en algunos sectores.

Un alto funcionario de la administración señaló: “La junta de Warner debe considerar no solo la competencia de precios, sino qué jugador en el grupo de pretendientes ha tenido éxito en cerrar acuerdos”.

A pesar de la última oferta rechazada por Warner Bros., de casi 24 dólares por acción (y compuesta en un 80% en efectivo), se espera que los Ellison presenten una nueva oferta pública, posiblemente hostil, para apelar directamente a los accionistas y presionar a la junta para que acepte la venta.

En definitiva, la posible adquisición de WBD por parte de Paramount Skydance podría consolidar aún más el panorama mediático estadounidense, lo que ha generado preocupaciones sobre la diversidad de contenido y el control de la información.

La Writers Guild of America (WGA) ha expresado su oposición, advirtiendo que una fusión de este tipo podría tener impactos negativos en los creadores de contenido y la industria en general.

A medida que el proceso de venta avanza, la influencia de Donald Trump en la industria mediática continúa siendo un tema de debate y preocupación.