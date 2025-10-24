;

Simuló falso allanamiento en Santiago: cae presunto líder de banda que realizaba robos vestidos como policías

En medio de la investigación, se llegó a un departamento ubicado en La Pintana, que fue registrado esta mañana por Carabineros.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

ADN

ADN

Esta mañana, Carabineros llevó a cabo una serie de allanamientos en la comuna de La Pintana, región Metropolitana, en el marco de una indagatoria que sigue la pista de una banda criminal.

Esta diligencia estaría vinculada a un robo que ocurrió el pasado 24 de septiembre en Santiago, donde un grupo de falsos carabineros simuló un allanamiento policial para irrumpir en un departamento.

En dicho lugar, los individuos robaron más de 160 teléfonos celulares y $1,5 millones en efectivo. Es así que se inició una investigación para dar con esta banda.

Allanan propiedad de presunto líder

En medio de la indagatoria, se llegó a un departamento que sería propiedad del líder de esta agrupación que se hace pasar por policías.

Es así que el inmueble, ubicado en la población Santo Tomás, fue allanado esta mañana por personal de Carabineros, quienes hallaron en su interior al hombre, por lo que fue detenido.

