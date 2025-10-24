Desarticulan banda ligada al tráfico de drogas tras allanamientos a domicilios de imputados por muerte de niño en Recoleta

Personal de Carabineros detuvo a tres ciudadanos bolivianos vinculados al tráfico de drogas, tras allanar los domicilios de los imputados involucrados en el fatal choque en el que murió Esteban Hermosilla.

Debido a este suceso, la Fiscalía Centro Norte inició una investigación, de la mano con el OS9 de Carabineros, el cual –entre sus diligencias– identificó inmuebles relaciones a los detenidos: Iván Gómez Obreque y Claudio Gaete Quiroz.

Es así que se gestionaron órdenes judiciales de entrada y registro, las que se llevaron a cabo en las comunas de Recoleta y Huechuraba. En esta última se realizó un operativo en el domicilio de la madre de Gaete.

“Subcélula de tráfico de drogas”

En estos procedimientos se incautaron 18 kilos de pasta base de cocaína y 12 kilos de clorhidrato de cocaína, además de 48 millones de pesos en efectivo y tres celulares que serán periciados.

También se detuvo a dos mujeres y un hombre, quienes quedaron en prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas, fijándose un plazo de 120 días de investigación, consignó La Tercera.

Al respecto, la fiscal Macarena Cañas informó que se allanó “un inmueble perteneciente a la madre del imputado Gaete, en el cual operaba esta subcélula de tráfico de drogas”.