Reina para siempre: Xuxa sorprende a sus seguidores con atrevido toples a sus 62 años

La reconocida cantante y presentadora brasileña María da Graça Meneghel, mejor conocida como Xuxa, sorprendió al público al protagonizar una jugada sesión fotográfica para la revista Wow en su edición de aniversario.

Con 62 años de vida y décadas de trayectoria, la artista se muestra en una nueva faceta que ha generado gran repercusión en el ámbito mediático, siendo ampliamente celebrada y aplaudida por sus seguidores.

Para conmemorar el décimo aniversario de la llegada del medio a Brasil, la artista aceptó un desafío que ha dado qué hablar: posar en topless, marcando un hito en su carrera y reafirmando su posición como ícono del espectáculo.

El entorno elegido para la sesión fue el emblemático hotel Copacabana Palace, en Río de Janeiro, lugar en el que años atrás había protagonizado otras portadas.

“10 años de belleza, 10 años de moda, 10 años de energía (...) y, por supuesto, yo, ¿verdad? Besos, besos, besos”, reza la descripción del post en Instagram que ya acumula miles de likes y comentarios que valoraron su apuesta para esta colaboración junto a Wow.

Nacida el 27 de marzo de 1963 en Santa Rosa, Brasil, Xuxa comenzó su carrera como modelo adolescente y alcanzó fama mundial como presentadora de programas infantiles, especialmente con el Xou da Xuxa, lanzado en 1986.

Con el paso de los años, ha acumulado decenas de millones de discos vendidos y ha sido más que una animadora: se convirtió en un fenómeno cultural en Brasil y América Latina.

Ahora, al exhibirse con este tipo de sesión, parece transmitir un mensaje claro: la madurez también puede ser celebrada con empoderamiento y renovación.

Más allá del impacto visual que ha generado la sesión, la aparición de Xuxa a los 62 años en una producción de este tipo tiene una carga simbólica poderosa.

La artista, recordada por varias generaciones como ‘la reina de los bajitos’, vuelve a ponerse en el centro de la conversación mediática, pero ahora desde un lugar distinto: el de una mujer madura que reivindica su libertad, su cuerpo y su historia.

El gesto también permite una reconexión con su propio legado. Quien alguna vez fue ícono de la inocencia televisiva infantil hoy encarna una nueva etapa, más consciente y segura, en la que abraza el paso del tiempo con naturalidad.