¿Se repite el plato? Animadores del Festival de Viña sorprenden con fotografía junto a una popular cantante que pasó por la Quinta hace algunos años

Poco a poco nos acercamos a la época estival y ya comienzan a aparecer rumores y especulaciones en torno a la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

Como es costumbre, uno de los aspectos más relevantes y que generan mayor expectativa tiene relación con los artistas invitados, siendo un tema que comienza a mover al público de forma anticipada.

Bajo este escenario, recientemente se generó revuelo en redes sociales por una publicación de Rafael Araneda, animador del evento, junto a su compañera Karen Doggenweiler y una popular cantante que ya estuvo en el escenario más importante del país.

La fotografía donde posan los tres se dio en el marco de los Billboard Latin Music Awards 2025, desarrollados la noche de este jueves 23 de octubre y que ha captado la atención de los fanáticos.

Los animadores del Festival estuvieron junto a Emilia, reconocida cantante que ya tuvo un paso por la Quinta Vergara en 2023, con una carrera en ascenso pero un fuerte impacto en las generaciones jóvenes a nivel internacional.

Hoy en día, la argentina de 28 años goza de un gran momento profesional, con varios hits que han arrasado a nivel global, interesantes números de reproducción en plataformas, giras éxito en venta y hasta con una serie documental.

Con su último EP, Perfectas, y grandes canciones como Motinha 2.0, Perdonarte, ¿Para qué?, La Original, No se ve y Cuatro veinte, entre muchas otras, no es descabellado pensar en que la oriunda de Nogoyá regrese a Viña en gloria y majestad.

De todas formas, no hay nada oficial hasta el momento ni mayores guiños. Por ahora solo queda esperar a ver si algunas posibles negociaciones se hacen efectivas y tenemos de vuelta a Emilia en Chile, siendo de forma muy especial por segunda vez en el Festival de Viña del Mar.

Lo cierto es que el momento junto a Araneda y Doggenweiler (rápidamente viralizado en redes sociales) encendió las alertas e ilusiona a sus fanáticos que esperan verla conquistar al monstruo una vez más.