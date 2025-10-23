;

FOTO. ¿Se repite el plato? Animadores del Festival de Viña sorprenden con fotografía junto a una popular cantante que pasó por la Quinta hace algunos años

El post en redes sociales revolucionó a los fanáticos que esperan verla una vez más en el escenario más importante de Chile.

José Campillay

¿Se repite el plato? Animadores del Festival de Viña sorprenden con fotografía junto a una popular cantante que pasó por la Quinta hace algunos años

Poco a poco nos acercamos a la época estival y ya comienzan a aparecer rumores y especulaciones en torno a la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

Como es costumbre, uno de los aspectos más relevantes y que generan mayor expectativa tiene relación con los artistas invitados, siendo un tema que comienza a mover al público de forma anticipada.

Bajo este escenario, recientemente se generó revuelo en redes sociales por una publicación de Rafael Araneda, animador del evento, junto a su compañera Karen Doggenweiler y una popular cantante que ya estuvo en el escenario más importante del país.

La fotografía donde posan los tres se dio en el marco de los Billboard Latin Music Awards 2025, desarrollados la noche de este jueves 23 de octubre y que ha captado la atención de los fanáticos.

Revisa también:

ADN

Los animadores del Festival estuvieron junto a Emilia, reconocida cantante que ya tuvo un paso por la Quinta Vergara en 2023, con una carrera en ascenso pero un fuerte impacto en las generaciones jóvenes a nivel internacional.

Hoy en día, la argentina de 28 años goza de un gran momento profesional, con varios hits que han arrasado a nivel global, interesantes números de reproducción en plataformas, giras éxito en venta y hasta con una serie documental.

Con su último EP, Perfectas, y grandes canciones como Motinha 2.0, Perdonarte, ¿Para qué?, La Original, No se ve y Cuatro veinte, entre muchas otras, no es descabellado pensar en que la oriunda de Nogoyá regrese a Viña en gloria y majestad.

De todas formas, no hay nada oficial hasta el momento ni mayores guiños. Por ahora solo queda esperar a ver si algunas posibles negociaciones se hacen efectivas y tenemos de vuelta a Emilia en Chile, siendo de forma muy especial por segunda vez en el Festival de Viña del Mar.

Lo cierto es que el momento junto a Araneda y Doggenweiler (rápidamente viralizado en redes sociales) encendió las alertas e ilusiona a sus fanáticos que esperan verla conquistar al monstruo una vez más.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad