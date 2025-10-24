¿Quién es “Brother Wang”? El capo chino del fentanilo recién extraditado a EE. UU.

Tras una veintena de alias en tres idiomas - desde “HeHe” hasta “Nelson Mandela” - se ocultaba el llamado “capo chino del fentanilo”. “Brother Wang”, uno de sus apodos más conocidos, fue entregado este jueves a la justicia de Estados Unidos, después de haber mantenido en vilo a las autoridades de varios países.

El presunto narcotraficante había sido detenido en la capital mexicana en octubre de 2024, pero el 11 de julio pasado se fugó de su arresto domiciliario y escapó a Cuba. Allí fue recapturado veinte días después y, en las últimas horas, tras gestiones diplomáticas con México, puesto a disposición de la justicia estadounidense, donde enfrenta varios procesos por narcotráfico y lavado de dinero.

“El gobierno mexicano estuvo con muchísima presión”, confirma a DW tras los últimos acontecimientos Samuel González, extitular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR).

No era para menos. La concesión de la prisión domiciliaria a un personaje del calibre de “Brother Wang” por parte de un juez mexicano y su posterior fuga fue “un escándalo, que lleva a cuestionar la capacidad del poder judicial para hacer frente a este tipo de figuras del crimen organizado”, asegura en entrevista con este medio Yadira Gálvez Salvador, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especializada en crimen organizado.

“Se presupone un tema de corrupción judicial”, indica, asimismo sobre la polémica medida, González.

El “rey del fentanilo”

Ahora bien, ¿quién es el recientemente recapturado “Brother Wang”?

Zhi Dong Zhang - tal su nombre - es considerado el líder de una organización criminal dedicada al lavado de dinero y al narcotráfico, cuyas actividades se extienden por América Latina, América del Norte, Europa y Asia.

Nacido en Pekín, con 38 años en la actualidad, es señalado como “una pieza clave en las operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico, particularmente en colaboración con las organizaciones criminales del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, detalla Victoria Dittmar, investigadora de InSight Crimeen México, en diálogo con DW.

¿El volumen del delito? “Se lo acusa de haber lavado aproximadamente 20 millones de dólares a través de unas 100 empresas ‘fachada’”, precisa la especialista.

“Su papel corresponde al de un bróker o intermediario”, explica Dittmar, “una figura esencial dentro de la cadena de suministro de las drogas sintéticas, que se producen a partir de productos químicos, conocidos como precursores´”. “Brother Wang”, añade, cumplía justamente esa función: facilitaba la llegada de precursores químicos desde China hacia los laboratorios de producción de fentanilo en México.