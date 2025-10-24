;

Modernizarán el servicio: Así son los nuevos trenes de última generación que reforzarán el servicio Limache-Puerto

Las máquinas, fabricadas en China y con capacidad para 660 pasajeros, prometen aumentar en un 20% la capacidad del servicio.

Cristóbal Álvarez

Modernizarán el servicio: Así son los nuevos trenes de última generación que reforzarán el servicio Limache-Puerto

Durante esta jornada, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto al presidente de EFE, Eric Martin, y la presidenta de EFE Valparaíso, Beatriz Bonifetti, inspeccionaron en la maestranza los cinco nuevos trenes que reforzarán el servicio Limache-Puerto y dieron inicio oficial a sus pruebas técnicas.

Estas máquinas —de última generación y construidas por la empresa CRRC-Sifang— llegaron al país en septiembre y permitirán incrementar cerca de un 20% la capacidad del servicio en hora punta, que actualmente moviliza a más de 90 mil pasajeros diarios a lo largo de 20 estaciones.

“Limache-Puerto es una pieza clave para la movilidad de la región de Valparaíso (…) ver cómo estos 5 nuevos trenes ya están en Chile nos llena de satisfacción”, señaló el ministro Muñoz, quien además confirmó que la nueva estación Valencia presenta un 90% de avance y se proyecta operar en el primer semestre de 2026.

EFE detalló que los trenes SFE 400 cuentan con capacidad para 660 pasajeros, tres coches de 77 metros, aire acondicionado, cámaras de seguridad, pantallas informativas y sistema de protección automática ATP, cuya integración comienza en esta fase.

Ahora se dará paso a pruebas estáticas y dinámicas que contemplan más de 2.000 kilómetros de rodaje por tren, para validar su operación segura antes de su incorporación definitiva al trazado Limache-Puerto.

