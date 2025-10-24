Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción definirán al monarca del ascenso 2025

El destino y el calendario lo dispuso así. El próximo fin de semana, la Primera B 2025 llegará a su final en la fase regular del torneo, y Deportes Copiapó con la Universidad de Concepción determinarán al mejor equipo del año en el ascenso.

Luego de los resultados de este viernes por la penúltima jornada, nortinos y sureños llegan a la última fecha igualados en 52 puntos, por lo que en el Luis Valenzuela Hermosilla podría haber un campeón. Sin embargo, todo se podría aplazar aún más.

¿Cómo se define al campeón en caso de igualdad en puntaje?

El próximo sábado en el norte del país, Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción se volverán a ver las caras, pero ahora para determinar al mejor equipo de la temporada.

La definición es clara y sencilla: el que gane, regresará a la Primera División con miras al 2026. Pero los hinchas se preguntan: ¿Qué pasa si empatan?

La respuesta la entrega la ANFP en las bases del torneo 2025. Según el artículo 83, “será proclamado Campeón del Campeonato, el club que obtenga la mayor cantidad de puntos al término de las 30 fechas que lo componen”.

Como en caso de empate aquello no ocurriría, las reglas son claras: “de producirse igualdad en puntaje en el primer lugar, se definirá al Campeón en un partido único, a disputarse en la fecha, estadio y horario que determine el Directorio de la ANFP asesorado por la Gerencia de Ligas Profesionales”.

La tabla de posiciones de la Primera B

