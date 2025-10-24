;

¿Por qué un helicóptero sobrevuela en la comuna de Maipú desde las 7 de la mañana?

Desde el pasado martes, vecinos han denunciado esta situación, la cual ha generado molestias en su diario vivir.

Juan Castillo

A través de redes sociales y otras instancias, vecinos de la comuna de Maipú han denunciado el paso de un helicóptero desde primeras horas del día.

En detalle, los residentes de una de las comunas con más habitantes de Chile indicaron que el paso de esta aeronave ocurre desde el martes 21, y entre las 07:00 y las 09:00 horas.

Sobre esta problemática se refirió la tienda Sodimac, quienes a través de un comunicado explicaron el motivo del paso de este helicóptero por la comuna capitalina.

Según el documento, al cual tuvo acceso La Voz de Maipú, el paso de este helicóptero se da por trabajos en uno de los locales Sodimac Maipú.

Estas labores buscan realizar cambios en los equipos de climatización. “Entre el martes 21 y el viernes 24 de octubre del 2025, se realizará el cambio de los equipos de climatización en la tienda Sodimac Maipú”, señalaron.

“Para ello, entre las 7:00 y las 9:00 horas, un helicóptero efectuará el movimiento de los equipos ubicados en el techo de la tienda. Esta faena forma parte de un plan de mejora que busca aumentar la eficiencia energética de nuestras instalaciones“, agregaron desde Sodimac.

De esta manera, el paso de este helicóptero que incomodaba a vecinos concluirá sus vuelos este viernes 24 de octubre.

