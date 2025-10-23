Argentinos y chilenos se pelean en redes sociales por cuál metro es mejor: “Santiago no tiene...”

Una simple comparación terminó en un intenso debate entre usuarios chilenos y argentinos.

Todo comenzó cuando el internauta Sixto Cristiani afirmó que “comparar el Metro de Santiago con el Subte de Buenos Aires es un error”, asegurando que la capital chilena no tiene trenes metropolitanos como los de Argentina.

“Están comparando peras y manzanas cada vez que hablan de Santiago. Santiago es metropolitano, nosotros solo vemos CABA”, escribió el usuario.

Otro usuario argentino, @tomialba_, respondió: “Siento que Santiago tiene subtes en zonas poco densas. Buenos Aires parece más densa y con menos kilómetros de red.”

El intercambio se viralizó y provocó una avalancha de comparaciones, cifras y memes.

Metro vs. Subte

Los argentinos defendieron que su subte es más antiguo y conecta con trenes suburbanos. Los chilenos, en cambio, destacaron la modernidad, limpieza y extensión del Metro de Santiago.

La discusión terminó llenando X y TikTok de videos y bromas: desde “el aire acondicionado chileno” hasta “los vagones históricos porteños”.

Al final, nadie ganó en sí, pero quedó claro que ambos países están orgullosos de su transporte subterráneo.