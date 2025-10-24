Lluvia y nieve hoy viernes en Santiago: ¿Qué comunas de la región Metropolitana serán las más afectadas?

Según el pronóstico del tiempo, la región Metropolitana experimentará un vuelco en las condiciones meteorológica durante este viernes 24 de octubre.

La situación se debe a la llegada de una vaguada en altura, la que incluye nubosidad, vientos, lluvia e incluso precipitaciones sólidas en el sector de la cordillera.

Si nos centramos exclusivamente en la capital, se espera que el agua caiga en puntos del sector oriente. Eso sí, a diferencia de otras instancias previas, esta vez la cantidad no será significativa.

Lluvia en Santiago: ¿Qué comunas tendrán precipitaciones?

Según Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, las gotas dirán presente “en las comunas de Peñalolén, La Reina y parte de La Florida. Se espera que todo comience en horas de la tarde.

“En Peñalolén y La Reina creo (que) será más persistente dentro de lo débil”, agregó el experto.

El fenómeno sería un poco más significativo en sectores como Colina. “A ratos, transitoriamente, (se espera) algún tipo de chubasco ocasional en el entorno del relieve que rodea a la cuenta de la región Metropolitana”, sumó Leyton en su reporte.

Volviendo a la nieve, se podrá ver sobre los 2.500 metros de altura y no en la ciudad.

Acorde a Meteored, durante la madrugada del sábado 25 aún quedaría algo de inestabilidad atmosférica. “Todavía podrían presentarse algunos chubascos”, indicaron en una de sus publicaciones.