NASA activa protocolo de defensa planetaria por el cometa 3I/ATLAS

El paso de este “visitante interestelar”, descubierto en Chile, podría generar una revolución en la vigilancia espacial.

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial / Anton Petrus

Debido al paso del cometa 3I/ATLAS recién detectado, la NASA activó el protocolo de defensa planetaria.

Esta iniciativa tiene como objetivo evaluar escenarios ante la transición de este objeto interestelar, el cual ha llamado la atención por su órbita particular, además de ratificarse que proviene de fuera del Sistema Solar.

En detalle, y según los avistamientos, la anticola del 3I/ATLAS, se convirtió en una cola en septiembre, lo cual no ha podido ser profundizado en su estudio debido a su actual cercanía con el sol.

Aunque la NASA asegura que 3I/ATLAS “no representa una amenaza inmediata” para nuestro planeta, los astrónomos advierten que su trayectoria hiperbólica, velocidad extremadamente alta y origen interestelar lo convierten en un experimento natural para los sistemas de alerta y defensa cósmica.

Al venir del espacio interestelar, este cometa ofrece una oportunidad única: puede revelar qué materiales existen fuera de nuestro sistema solar y cómo se comportan cuerpos trasladados de otras estrellas.

En ese sentido, los estudios preliminares ya han detectado una composición rica en hielo y gases poco comunes.

Fuentes señalan que la NASA ha “activado protocolos de defensa planetaria” para evaluar escenarios ante la transición de este objeto interestelar, algo que hasta hace poco se consideraba meramente teórico.

Por lo mismo, Chile, al tener algunos de los mejores cielos del planeta, podría jugar un papel clave en las observaciones, ya que en julio, el telescopio ATLAS en Río Hurtado, en nuestro país, descubrió el cometa 3I/ATLAS.

