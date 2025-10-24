VIDEOS. Incendio afecta a fábrica de muebles en Pedro Aguirre Cerda: emergencia genera gigantesca columna de humo
Debido a la magnitud del siniestro, se dio la cuarta alarma de incendio.
Pasado el mediodía, un voraz incendio se registró en local de venta de neumáticos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Por este siniestro, que afecta al recinto ubicado en entre calles Los Talaveras y Carlos Valdovinos, se dio la cuarta alarma de incendio.
Vecinos del lugar están siendo evacuados, ya que según pudo confirmar Radio ADN, una vivienda aledaña fue alcanzada por las llamas.
Más de 100 voluntarios y cerca de 12 de carros de Bomberos combaten las llamas a esta hora, lo cual mantiene el tránsito interrumpido en la zona.
