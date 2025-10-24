Pasado el mediodía, un voraz incendio se registró en local de venta de neumáticos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Por este siniestro, que afecta al recinto ubicado en entre calles Los Talaveras y Carlos Valdovinos, se dio la cuarta alarma de incendio.

Vecinos del lugar están siendo evacuados, ya que según pudo confirmar Radio ADN, una vivienda aledaña fue alcanzada por las llamas.

Más de 100 voluntarios y cerca de 12 de carros de Bomberos combaten las llamas a esta hora, lo cual mantiene el tránsito interrumpido en la zona.

Actualización (12:29) tránsito suspendido por Carlos Valdovinos, al poniente, altura Av. Viel por procedimiento de Bomberos en incendio. También hay restricción de pista por Av. Viel, al sur. Opte por alternativas #PAC https://t.co/bk108DjIz7 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 24, 2025