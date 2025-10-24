María José Prieto y su presente tras absolución de Cristián Campos: “De a poco se han reactivado los trabajos”

Después de más de un año y medio de proceso judicial, Cristián Campos y María José Prieto recibieron una resolución definitiva que puso fin a un difícil periodo en sus vidas.

El pasado 4 de septiembre, la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento dictado anteriormente por la Corte de Apelaciones, en el marco de la denuncia interpuesta por Raffaella di Girolamo contra el actor por presuntos delitos sexuales.

Al respecto, la actriz, en conversación con LUN, declaró: “Ha sido una primavera luminosa, un momento muy bonito y bueno, con un final feliz. Estamos supercontentos de cómo se han dado las cosas (...) Lo bueno es que estamos ahora esperando que se reactiven los trabajos. De a poquito se han empezado a reactivar”.

Desde entonces, la pareja, junto a su hija Julieta, ha iniciado una etapa de reconstrucción familiar. En medio de este nuevo escenario, María José Prieto retomó sus actividades públicas y laborales.

La actriz adelantó que pronto podrá entregar más detalles sobre su participación en una película y que en noviembre dirigirá en Puerto Varas un encuentro dedicado al equilibrio hormonal a través del yoga. “Todo este tiempo he estudiado harto sobre el tema hormonal y me preguntan mucho”, comentó.

Además, destacó que su esposo “está pintado para la radio. Cristián es una persona tan informada, tan inteligente y, en este momento de su vida, ya tiene 69 años y va para los 70; es la maestría de las personas. ¿Por qué encasillarse en actuar? Siento que tiene mucho más que entregar. Es su momento y también es mi momento de florecer con todo”.