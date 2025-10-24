Fiscalía amplía investigación por desaparición de Krishna Aguilera: hay cuatro nuevos detenidos

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó este viernes la detención de cuatro personas vinculadas a la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años cuyo rastro se perdió el pasado 4 de octubre en San Bernardo.

Entre los arrestados se encuentran la pareja de Juan Beltrán, principal imputado en el caso, y su madre, además de otras dos personas que también habrían tenido participación en el delito de secuestro.

“Todos los detenidos serán formalizados este sábado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por el delito de secuestro”, confirmó el Ministerio Público, citado por 24Horas.cl

Antecedentes del principal sospechoso

Juan Beltrán, de 44 años, fue detenido el 12 de octubre y formalizado por secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción a la justicia, según informó la Fiscalía.

Revisa también Presentan querella por maltrato animal contra conocido supermercado por exhibición de langostas vivas

El hombre permanece en prisión preventiva, luego de que los investigadores encontraran indicios que lo vincularían directamente con la desaparición de Krishna Aguilera.

Por otro lado, los cuatro nuevos detenidos —entre ellos la pareja y la suegra de Juan Beltrán— serán formalizados en el juzgado, donde la Fiscalía solicitará medidas cautelares mientras continúa la búsqueda de la joven.