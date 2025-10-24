;

Fiscalía amplía investigación por desaparición de Krishna Aguilera: hay cuatro nuevos detenidos

Entre ellos se encuentra la pareja de Juan Beltrán, su madre y otras dos personas que habrían participado en el delito.

Javiera Rivera

PDI Chile

PDI Chile

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó este viernes la detención de cuatro personas vinculadas a la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años cuyo rastro se perdió el pasado 4 de octubre en San Bernardo.

Entre los arrestados se encuentran la pareja de Juan Beltrán, principal imputado en el caso, y su madre, además de otras dos personas que también habrían tenido participación en el delito de secuestro.

Todos los detenidos serán formalizados este sábado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por el delito de secuestro”, confirmó el Ministerio Público, citado por 24Horas.cl

Antecedentes del principal sospechoso

Juan Beltrán, de 44 años, fue detenido el 12 de octubre y formalizado por secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción a la justicia, según informó la Fiscalía.

Revisa también

ADN

El hombre permanece en prisión preventiva, luego de que los investigadores encontraran indicios que lo vincularían directamente con la desaparición de Krishna Aguilera.

Por otro lado, los cuatro nuevos detenidos —entre ellos la pareja y la suegra de Juan Beltrán— serán formalizados en el juzgado, donde la Fiscalía solicitará medidas cautelares mientras continúa la búsqueda de la joven.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad