“Es un viejo triste y destrozado, enfurecido”: la dura respuesta a Robert De Niro desde la Casa Blanca

El asesor principal de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, respondió con dureza a las recientes declaraciones del actor Robert De Niro, quien lo calificó de “Nazi” durante una entrevista en MSNBC.

En su aparición en el programa Hannity de Fox News, el político calificó al actor como “un viejo triste y destrozado, enfurecido”, diciendo que ya no es trascendente en la industria cinematográfica. Además, lo acusó de “degradarse a sí mismo frente a la cámara con una película horrible tras otra”.

La controversia comenzó cuando el intérprete, conocido por sus papeles en películas como El Padrino, Taxi Driver y Goodfellas, comparó a Miller con Joseph Goebbels, el principal propagandista de Adolf Hitler, durante su aparición en The Weekend.

De Niro expresó su indignación por las políticas de inmigración de la administración Trump y criticó al asesor de Donald Trump por ser judío y apoyar dichas políticas, acusando ideologías nacistas.

En respuesta, Miller descalificó tanto la carrera cinematográfica de De Niro como su integridad personal. Afirmó que el actor “no ha hecho nada que valga la pena ver en al menos 30 años” y que es “una sombra de lo que fue”, sin ser tomado en serio por su familia, amigos o comunidad.

Por el momento no ha habido réplica del legendario actor que ha dejado huella en Hollywood, pero este intercambio refleja la creciente polarización entre figuras públicas del entretenimiento y la política en Estados Unidos.

Mientras De Niro continúa con su carrera, incluso con recientes nominaciones al Oscar por sus papeles en Silver Linings Playbook, The Irishman y Killers of the Flower Moon, Miller sigue siendo una figura central en la política de inmigración de la administración Trump.

La confrontación entre ambos destaca las tensiones actuales en la sociedad estadounidense, donde las figuras públicas se ven cada vez más involucradas en debates políticos y sociales.