;

“Es un viejo triste y destrozado, enfurecido”: la dura respuesta a Robert De Niro desde la Casa Blanca

El actor apuntó contra un asesor político de Donald Trump tratándolo de “nazi”.

José Campillay

Getty Images - Especial

Getty Images - Especial

El asesor principal de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, respondió con dureza a las recientes declaraciones del actor Robert De Niro, quien lo calificó de “Nazi” durante una entrevista en MSNBC.

En su aparición en el programa Hannity de Fox News, el político calificó al actor como “un viejo triste y destrozado, enfurecido”, diciendo que ya no es trascendente en la industria cinematográfica. Además, lo acusó de “degradarse a sí mismo frente a la cámara con una película horrible tras otra”.

La controversia comenzó cuando el intérprete, conocido por sus papeles en películas como El Padrino, Taxi Driver y Goodfellas, comparó a Miller con Joseph Goebbels, el principal propagandista de Adolf Hitler, durante su aparición en The Weekend.

Revisa también:

ADN

De Niro expresó su indignación por las políticas de inmigración de la administración Trump y criticó al asesor de Donald Trump por ser judío y apoyar dichas políticas, acusando ideologías nacistas.

En respuesta, Miller descalificó tanto la carrera cinematográfica de De Niro como su integridad personal. Afirmó que el actor “no ha hecho nada que valga la pena ver en al menos 30 años” y que es “una sombra de lo que fue”, sin ser tomado en serio por su familia, amigos o comunidad.

Por el momento no ha habido réplica del legendario actor que ha dejado huella en Hollywood, pero este intercambio refleja la creciente polarización entre figuras públicas del entretenimiento y la política en Estados Unidos.

Mientras De Niro continúa con su carrera, incluso con recientes nominaciones al Oscar por sus papeles en Silver Linings Playbook, The Irishman y Killers of the Flower Moon, Miller sigue siendo una figura central en la política de inmigración de la administración Trump.

La confrontación entre ambos destaca las tensiones actuales en la sociedad estadounidense, donde las figuras públicas se ven cada vez más involucradas en debates políticos y sociales.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad