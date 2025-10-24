;

VIDEO. EE.UU. ataca décima presunta narcolancha en el Caribe: reportan seis muertos

“Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Información de

DW

ADN Radio

Captura

Captura

Este viernes, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, confirmó un nuevo ataque en contra de una presunta narcolancha en el Caribe.

A través de su cuenta de X, el jefe del Pentágono informó además que por esta ofensiva, se registraron 6 muertos.

“Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, señaló.

Seis narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, agregó Hegseth.

En esa línea, el secretario de Guerra de EE.UU. sostuvo que “si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te eliminaremos”.

