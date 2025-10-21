“Tiene sus años ya, no es jovencita”: Latife Soto adelanta que famosa chilena estaría embarazada / Captura

La tarotista Latife Soto volvió a lanzar una predicción, que daría un remezón al mundo de la TV y la farándula chilena.

Durante una transmisión reciente junto a su amigo, el periodista José Antonio Neme, la guía espiritual adelantó que una famosa podría estar esperando un hijo.

“Ojo, que hay una mujer que puede estar embarazada. Es una mujer famosa, va a ser una sorpresa, y parece que guardó óvulos”, contó.

“Esto va a ser muy sorpresivo y si sale en tus cartas es porque puede ser en tu canal”, dijo tras mirar los naipes adivinatorios.

“Es buenamoza, tiene sus años ya, no es jovencita. Viene una guagüita”, añadió poco después, dando un par de pistas extra.

Ahí, Neme le preguntó si podría tratarse de María José Quintanilla. “No, la Coté, no”, descartó Latife.

En paralelo, en los comentarios, algunos seguidores lanzaron el nombre de Tonka Tomicic, quien actualmente es parte del programa El Internado. “A lo mejor es ella, pero alguien va a tener una guagüita”, sumó.

“Sí, lo sé. Pero, no lo diré”, asevera Latife a ADN.cl tras su live. “Prefiero no intervenir en los designios. La mente de la gente maneja las energías. Yo creo que es mejor que todo fluya solo”, concluye.