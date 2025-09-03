Tras casi dos años de incumplimiento: WOM deberá realizar millonario pago por atraso en instalación de Red 5G

WOM dio un paso clave para cerrar su conflicto con el Estado por el atraso del 5G. Tras casi dos años de incumplido el plazo original (octubre de 2023), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobó —por amplia mayoría— un acuerdo que fija cobros proporcionales de garantías y un nuevo calendario de despliegue. En paralelo, el tribunal del Ciadi rechazó la solicitud de la compañía para impedir el cobro de las boletas, lo que habilita al fisco a ejecutarlas.

Según fuentes del proceso, el convenio zanja dos frentes: cuánto paga WOM y en qué plazos completa la red. Sobre lo primero, se aplicará un cobro proporcional del 31% de la boleta de garantía —en función del avance constatado a octubre de 2023 (69%)—, equivalente a UF 352.900 (unos US$14,3 millones). Además, se incorpora una compensación adicional de UF 950.000 (aprox. US$38,45 millones) pagadera entre 2027 y 2031, en obras o dinero.

En total, el desembolso comprometido asciende a unos US$52,75 millones y, de acuerdo con las mismas fuentes, “busca dar equilibrio frente a concesionarios que cumplieron en tiempo y forma”, dejando a la vez saldadas multas previas por recepción y atrasos del 5G, publcia el Diario Financiero.

En materia de ejecución, el acuerdo fija tres hitos: 100% de las localidades obligatorias a marzo de 2026; 90% del despliegue restante al 30 de septiembre de 2026; y 100% del proyecto al 31 de diciembre de 2026. De esta manera, se extiende formalmente el horizonte para completar la red, manteniendo exigencias intermedias verificables.

El trámite no está completamente cerrado: aunque el CDE ya validó el texto, aún falta la firma y la toma de razón del Ministerio de Hacienda, un paso que podría tomar algunas semanas. Con todo, en el Ejecutivo no prevén objeciones de fondo.

WOM, por su parte, valoró el entendimiento: “Tiene por objeto poner término a los litigios relacionados con el despliegue de la red 5G y generar condiciones para seguir avanzando… Nuestro foco está en completar este proyecto, que a la fecha presenta más de un 80% de avance”, señaló la compañía, subrayando su compromiso con “acortar la brecha digital” en zonas remotas.