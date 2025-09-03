;

Tras casi dos años de incumplimiento: WOM deberá realizar millonario pago por atraso en instalación de Red 5G

CDE aprobó cobro proporcional de garantías y una compensación extra por la obra que debia estar terminada en octubre del 2023.

Mario Vergara

¿Qué significa que aparezca 5G, 4G o 3G en la señal de mi celular en Chile?

¿Qué significa que aparezca 5G, 4G o 3G en la señal de mi celular en Chile? / manusapon kasosod

WOM dio un paso clave para cerrar su conflicto con el Estado por el atraso del 5G. Tras casi dos años de incumplido el plazo original (octubre de 2023), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobó —por amplia mayoría— un acuerdo que fija cobros proporcionales de garantías y un nuevo calendario de despliegue. En paralelo, el tribunal del Ciadi rechazó la solicitud de la compañía para impedir el cobro de las boletas, lo que habilita al fisco a ejecutarlas.

Según fuentes del proceso, el convenio zanja dos frentes: cuánto paga WOM y en qué plazos completa la red. Sobre lo primero, se aplicará un cobro proporcional del 31% de la boleta de garantía —en función del avance constatado a octubre de 2023 (69%)—, equivalente a UF 352.900 (unos US$14,3 millones). Además, se incorpora una compensación adicional de UF 950.000 (aprox. US$38,45 millones) pagadera entre 2027 y 2031, en obras o dinero.

En total, el desembolso comprometido asciende a unos US$52,75 millones y, de acuerdo con las mismas fuentes, “busca dar equilibrio frente a concesionarios que cumplieron en tiempo y forma”, dejando a la vez saldadas multas previas por recepción y atrasos del 5G, publcia el Diario Financiero.

Revisa también:

ADN

En materia de ejecución, el acuerdo fija tres hitos: 100% de las localidades obligatorias a marzo de 2026; 90% del despliegue restante al 30 de septiembre de 2026; y 100% del proyecto al 31 de diciembre de 2026. De esta manera, se extiende formalmente el horizonte para completar la red, manteniendo exigencias intermedias verificables.

El trámite no está completamente cerrado: aunque el CDE ya validó el texto, aún falta la firma y la toma de razón del Ministerio de Hacienda, un paso que podría tomar algunas semanas. Con todo, en el Ejecutivo no prevén objeciones de fondo.

WOM, por su parte, valoró el entendimiento: “Tiene por objeto poner término a los litigios relacionados con el despliegue de la red 5G y generar condiciones para seguir avanzando… Nuestro foco está en completar este proyecto, que a la fecha presenta más de un 80% de avance”, señaló la compañía, subrayando su compromiso con “acortar la brecha digital” en zonas remotas.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad