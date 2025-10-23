;

VIDEO. En sigilo y con total tranquilidad: se viraliza registro de los ladrones del Louvre escapando en escalera

Un video que comenzó a circular como anecdótico se convirtió en pieza clave de la investigación.

José Campillay

El pasado domingo se vivió uno de los eventos más inesperados y llamativos en la historia cultural de Francia y con impacto a nivel global: un robo al Museo del Louvre.

Con el pasar de los días han surgido diversos antecedentes que se suman a la investigación que están llevando a cabo las autoridades francesas, con los ojos de todo el mundo puestos en el caso.

Ahora, salió a la luz un video que comenzó a viralizarse de forma anecdótica, siendo bastante curiosa la tranquilidad con la que actuaron los delincuentes. Pero resultó ser una pieza clave, válida, para los avances de los peritajes.

En el registro se observa una canasta de grúa descendiendo junto a la fachada lateral del museo, con dos hombres dentro: uno con chaleco amarillo y el rostro cubierto, y otro vestido de negro con casco de motocicleta.

Ambos parecen buscar algo en el suelo, posiblemente la Corona de la Emperatriz Eugenia, que fue dejada atrás durante la fuga y posteriormente hallada por la policía. La canasta tarda aproximadamente diez segundos en llegar al suelo.

El video muestra una mañana fría en París, con el río Sena de fondo y un barco turístico inmóvil. Sin duda alguna, la tranquilidad y el sigilo con el que actuaron resultó ser tan impactante como indignante.

Tras descender, los hombres desaparecen detrás de un muro que bloquea la vista. Se perciben movimientos, pero no se puede distinguir qué sucede. En los segundos finales, se escuchan sirenas de policía y una voz en la grabación pregunta: “¿Se fueron?”.

La fiscalía de París ha confirmado que el video está siendo analizado como parte de una investigación que involucra a un centenar de agentes. Además, se han encontrado muestras de ADN en un casco y unos guantes, aunque aún no está claro si pertenecen a los responsables del robo.

La directora del Louvre, Laurence des Cars, reconoció ante el Senado francés que las cámaras de seguridad no detectaron a tiempo a los intrusos.

Tras el robo, presentó su renuncia, que fue rechazada por la ministra de Cultura, Rachida Dati. El museo reabrió el miércoles, aunque la Galería Apolo permanece cerrada.

Los investigadores continúan analizando miles de grabaciones y más de 150 muestras forenses en busca de nuevas pistas. Mientras tanto, expertos advierten que las joyas podrían haber sido desmanteladas para su venta en el mercado negro.

