Presidente de Ecuador denuncia intento de envenenamiento tras hallar sustancias químicas en alimentos

Esta es la segunda denuncia que presenta el gobierno por supuestos intentos de atentar contra la vida del mandatario, en medio de intensas protestas indígenas contra su gestión.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció un intento de envenenamiento tras hallar sustancias químicas en alimentos que le fueron obsequiados por parte de una emprendedora.

Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque”, dijo el mandatario en una entrevista con la cadena CNN.

Los productos, una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora, durante un encuentro con agricultores, el pasado viernes, en la provincia costera de Los Ríos.

Tras realizarles pruebas de rutina, se determinó que contenían “sustancias químicas peligrosas”, según dijo Noboa, por lo que la Casa Militar Presidencial ya puso una denuncia ante la Fiscalía.

Tionilo, cloroetanol y antraceno

Tras un análisis de laboratorio, se determinó que los productos tenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, “los mismos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud”, menciona un informe de la Casa Militar que citan medios oficialistas.

El informe resalta también que los productos entregados no contaban “con el registro sanitario correspondiente para el consumo humano debido al contenido de ingredientes potencialmente peligrosos”.

El gobernante añadió que, con la denuncia, se presentaron varias pruebas, entre ellas el nivel de “concentración de los tres químicos” y que ahora se deberá realizarse una pericia y “todo un proceso legal” para determinar responsabilidades.

Emprendedora está “triste y preocupada”

Yolanda Peñafiel, la mujer que entregó los obsequios para Noboa, declaró al medio digital local La Contra, encontrarse “triste y preocupada a la vez” por lo aseverado por el mandatario.

Mi corazón no está para hacer daño a nadie. Lo hice con muy buena voluntad de enviar unos productos al presidente, unos chocolates. Salí con los productos de mi casa, se hizo la entrega a los militares que hicieron la revisión y ya no sé qué pudo pasar de ahí adelante”, sostuvo Peñafiel.

