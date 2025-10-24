Un asesinato oculto por 15 años: mujer enterró a su esposo en su propia casa en El Bosque / Lukas Solis

El 12 de octubre de 1994, Samuel Rivera Hidalgo, un obrero de la construcción de 27 años, desapareció misteriosamente en El Bosque. Su esposa, Ximena Burgos, entonces de 23 años, denunció abandono de hogar y difundió entre los vecinos la versión de que su marido se había ido debido a problemas con drogas.

Durante años, la comunidad aceptó la explicación, y Burgos siguió con su vida, formando una nueva familia.

Agencia Uno - Referencial Ampliar

Sin embargo, en 2009, uno de los hijos de Burgos hizo un hallazgo inesperado al reparar una cañería en la casa. Al ceder el piso de una habitación, descubrió un hueco con restos óseos. Alertada la policía, Ximena Burgos, de 39 años en ese momento, confesó que había asesinado a su marido junto a su primo, Miguel Ángel Burgos, con quien mantenía una relación sentimental, recogió La Cuarta.

Según su relato, estrangularon a Rivera Hidalgo con una polera y lo enterraron boca abajo bajo el piso de la vivienda.

“Quizás Dios”

El subprefecto de la Brigada de Homicidios de la PDI, Guillermo Muñoz, señaló que el crimen se habría originado en un conflicto doméstico, agravado por la relación sentimental de Burgos con su primo. La madre de la víctima, Ernestina Hidalgo, afirmó que la revelación de los restos fue casi “milagrosa”.

“Quizás Dios lo puso en el lugar adecuado antes de que el crimen quedara sin castigo. Quiero que esa mujer pague en la cárcel el mismo tiempo que nos hizo sufrir”, sostuvo.

La investigación judicial determinó que Ximena Burgos drogó a su esposo con diazepam y nordiazepam para dejarlo indefenso antes de asesinarlo, circunstancia que calificó el homicidio como agravado por alevosía. En 2011, fue condenada a 12 años de presidio, mientras que Miguel Ángel Burgos recibió 6 años por homicidio calificado.