;

Hallazgo histórico en Chile: científicos descubren fisura submarina inédita en el sur que sacude la geología mundial

Por primera vez se detecta una ventana astenosférica bajo el Punto Triple Chileno.

Nelson Quiroz

Getty Images REFERENCIAL

Getty Images REFERENCIAL / Alexis Rosenfeld

Un equipo de científicos chilenos y japoneses identificó por primera vez una fisura tectónica submarina bajo el Punto Triple Chileno, zona donde confluyen las placas de Nazca, Antártica y Sudamericana.

El hallazgo, liderado por Kellen Azúa y Sergio Ruiz, marca un avance clave en el conocimiento de la tectónica marítima y la dinámica interna del planeta.

El descubrimiento fue posible gracias al análisis de tremores tectónicos, vibraciones sísmicas lentas y constantes distintas a los terremotos tradicionales, detectadas por sensores instalados durante dos años en el fondo marino del sur del país, recogió Futuro 360 de CNN Chile.

Estas mediciones permitieron identificar una “ventana astenosférica”, fenómeno que evidencia la separación desigual de las placas en subducción y la posible infiltración de material caliente del manto terrestre.

Revisa también

ADN

Según los investigadores, la fisura muestra cómo las placas se mueven a velocidades distintas, generando cavidades bajo la corteza continental. “Hasta ahora, estas estructuras solo se habían observado en tierra firme, casi nunca bajo el océano”, explicó Azúa.

Punto Triple Chileno

El Punto Triple Chileno es una región geológicamente singular, ya que combina una dorsal oceánica activa con una zona de subducción continental. Este proceso influye directamente en la sismicidad, el vulcanismo y la formación de la Cordillera de los Andes, por lo que su estudio resulta clave para comprender la evolución geológica de Sudamérica y anticipar posibles riesgos naturales.

ADN

congreso futuro

El trabajo, publicado bajo el título “Tremores tectónicos superficiales revelan el comienzo de la ventana astenosférica en el Punto Triple Chileno”, plantea que este tipo de procesos podrían repetirse en otras zonas del planeta.

Sin embargo, los científicos advierten que aún es necesario realizar tomografías sísmicas y estudios complementarios para precisar la composición y extensión de la fisura.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad