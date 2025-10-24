Hallazgo histórico en Chile: científicos descubren fisura submarina inédita en el sur que sacude la geología mundial

Un equipo de científicos chilenos y japoneses identificó por primera vez una fisura tectónica submarina bajo el Punto Triple Chileno, zona donde confluyen las placas de Nazca, Antártica y Sudamericana.

El hallazgo, liderado por Kellen Azúa y Sergio Ruiz, marca un avance clave en el conocimiento de la tectónica marítima y la dinámica interna del planeta.

El descubrimiento fue posible gracias al análisis de tremores tectónicos, vibraciones sísmicas lentas y constantes distintas a los terremotos tradicionales, detectadas por sensores instalados durante dos años en el fondo marino del sur del país, recogió Futuro 360 de CNN Chile.

Estas mediciones permitieron identificar una “ventana astenosférica”, fenómeno que evidencia la separación desigual de las placas en subducción y la posible infiltración de material caliente del manto terrestre.

Según los investigadores, la fisura muestra cómo las placas se mueven a velocidades distintas, generando cavidades bajo la corteza continental. “Hasta ahora, estas estructuras solo se habían observado en tierra firme, casi nunca bajo el océano”, explicó Azúa.

Punto Triple Chileno

El Punto Triple Chileno es una región geológicamente singular, ya que combina una dorsal oceánica activa con una zona de subducción continental. Este proceso influye directamente en la sismicidad, el vulcanismo y la formación de la Cordillera de los Andes, por lo que su estudio resulta clave para comprender la evolución geológica de Sudamérica y anticipar posibles riesgos naturales.

congreso futuro Ampliar

El trabajo, publicado bajo el título “Tremores tectónicos superficiales revelan el comienzo de la ventana astenosférica en el Punto Triple Chileno”, plantea que este tipo de procesos podrían repetirse en otras zonas del planeta.

Sin embargo, los científicos advierten que aún es necesario realizar tomografías sísmicas y estudios complementarios para precisar la composición y extensión de la fisura.