Decretan prisión preventiva para seis imputados por secuestros extorsivos en la región Metropolitana

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para seis personas acusadas de integrar una banda dedicada a los secuestros extorsivos en la región Metropolitana.

El grupo, compuesto por cinco ciudadanos venezolanos y una mujer chilena, fue detenido tras una investigación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la PDI.

Los imputados fueron formalizados por asociación criminal y dos secuestros extorsivos ocurridos entre el 14 y el 16 de octubre. Según el fiscal ECOH Esteban Silva, el primer hecho afectó a una pareja de adultos mayores en La Florida, engañados con una supuesta venta de inmueble publicada en redes sociales.

“Concurren al lugar y allí son detenidos contra su voluntad, subidos a un vehículo y retenidos a punta de pistola, haciéndoles exigencia de entrega de dinero”, explicó el persecutor.

120 días para la investigación

La mujer fue liberada tras 24 horas y el hombre después de 48. Días más tarde, el mismo grupo secuestró a un hombre venezolano residente regular en Vicuña Mackenna con Avenida Matta, en Santiago centro.

“Lo suben al mismo vehículo al que habían sido subidas las otras personas y lo trasladan a un domicilio de La Pintana. Fue mantenido desde el 16 hasta la noche del 20 de octubre, amenazado y golpeado, a quien también se le exigió transferencias de dinero”, indicó Silva.

El análisis de los celulares incautados mostró que los sospechosos seguían a su segunda víctima desde el 10 de octubre. El tribunal fijó 120 días para la investigación, manteniendo a los seis imputados en prisión preventiva.