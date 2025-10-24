;

Ciclista japonés se gana el corazón de los chilenos por increíble parecido a personaje de 31 Minutos: “No lo conocía...”

“Los chilenos son muy simpáticos, muchos de ellos me han intentado hablar en japonés”, contó el deportista que es parte del Mundial de Ciclismo de Pista en Peñalolén.

Javier Méndez

Ciclista japonés se gana el corazón de los chilenos por increíble parecido a personaje de 31 Minutos: “No lo conocía...”

Uno de los 19 deportistas que representan a Japón en el Mundial de Ciclismo de Pista en Chile es Minato Nakaishi.

El joven de 20 años no ha pasado desapercibido por un motivo bastante particular: posee una voluminosa cabellera que ha acaparado todas las miradas.

Los más creativos aseguran que se parece a un personaje icónico de 31 Minutos: Freddy Turbina, la voz detrás del éxito Mi equilibrio espiritual.

Los chilenos son muy simpáticos, muchos de ellos me han intentado hablar en japonés. Realmente me gusta estar aquí”, aseguró en una conversación con AS.

Lejos de tomarse a mal la comparación con el títere que estuvo presente en el Tiny Desk, Nakaishi señaló que: “No conocía a ese personaje, me hace gracia”.

Poco sabía del territorio nacional antes de viajar para dejar en alto el nombre de su país. “Cuando estaba en el colegio, vi la Isla de Pascua en uno de mis libros. Me gustaría viajar ahí algún día”, admitió.

