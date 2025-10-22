Ciclista francés que competirá en Chile confiesa lo que más le impresionó de Santiago: “En Europa son muy distintas”

Este miércoles comienza el Mundial de Ciclismo Pista de Chile 2025, evento que se llevará a cabo en el Velódromo de Peñalolén hasta el domingo 26 de octubre.

Son 350 ciclistas provenientes de 38 países los que disputarán esta cita planetaria. Y algunos de los competidores extranjeros están conociendo nuestro país por primera vez. Ese es el caso de Oscar Nilsson-Julien, ciclista francés nacido en Londres.

En medio de su preparación, el representante galo de 23 años confesó lo que más le ha llamado la atención de Santiago. “La gente es muy cálida, hay buenas ciclovías para movernos fácilmente y estoy muy impresionado por las montañas que hay acá. En Europa, donde compito principalmente, son muy distintas”, señaló en diálogo con LUN.

“Me impresionó el cerro San Cristóbal: es espectacular la vista que tiene. Y veo a mucha gente andando en bicicleta por las calles. Eso, en una ciudad tan impresionante como esta, con montañas tan cerca, debe ser bueno para ellos. Son afortunados”, aseguró Nilsson-Julien.

“Yo crecí en Londres, con autos por todos lados y sin estos paisajes. Por eso me mudé a las montañas de Marsella”, agregó.

Por último, el ciclista francés se refirió al recorrido que hace en bicicleta para llegar al hotel donde se está hospedando en Santiago. “Son solo ocho kilómetros hasta el hotel. Si tomo el bus que nos pone la organización, me demoro más. Estas bicicletas tienen GPS, pero me aprendí el camino de memoria, así que no nos hemos perdido hasta ahora”, concluyó.