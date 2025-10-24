Conmebol confirma al árbitro para la revancha entre la U y Lanús: este es su historial con ambos equipos

A menos de 24 horas del partido de ida jugado en el Estadio Nacional, la Conmebol dio a conocer al árbitro que dirigirá la revancha entre Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El encargado de impartir justicia en duelo de vuelta entre azules y granates será el venezolano Alexis Herrera, quien será asistido por sus compatriotas Lubin Torrealba y Alberto Ponte.

El cuarto árbitro, en tanto, será Alejandro Velázquez, mientras que en el VAR estarán los también venezolanos Ángel Arteaga, Reyes Soto y Juan Soto.

El historial de Alexis Herrera dirigiendo a la U y Lanús

Herrera nunca ha arbitrado un partido de la U, aunque sí lo ha hecho en dos ocasiones con Lanús. La primera fue en 2020, cuando el cuadro argentino cayó por 4-3 ante São Paulo en la segunda ronda de la Copa Sudamericana.

Cuatro años más tarde, Herrera volvió a dirigir a Lanús en la Sudamericana 2024, esta vez en el duelo de vuelta de cuartos de final, donde los trasandinos se impusieron en penales por 7-6 a Independiente Medellín.

Cabe recordar que la revancha entre Universidad de Chile y Lanús está programada para el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Néstor Díaz Pérez. El ganador sacará pasajes para la gran final del 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.