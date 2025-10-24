Actriz chilena debuta como directora con un cortometraje premiado en Pink City International Short Film Festival de la India

La actriz chilena Carolina Soltmann conquistó al jurado del Pink City International Short Film Festival de Jaipur, India, con su primer trabajo detrás de cámara.

Su cortometraje 0911 Warschauer Str., codirigido junto a Boromir Bogumil, se quedó con reconocimiento al Mejor Documental, además de obtener una Mención Honrosa del Jurado en el NOIDA International Film Festival, también en India.

Radicada en Berlín desde hace tres años, la intérprete encontró en su propia experiencia migratoria la inspiración para su debut como directora.

“La idea y sensación del desarraigo como motor narrativo me ha perseguido desde hace tiempo”, explicó la artista, quien transformó su búsqueda personal en una reflexión visual sobre la identidad, la memoria y el tránsito.

El título del filme se inspira en una emblemática zona de Berlín que, durante la Guerra Fría, fue frontera entre los sectores oriental y occidental. “‘Warschauer Straße’ fue un punto de cruce y un área significativa a lo largo de la frontera que dividía Berlín Oriental y Occidental”.

“El Puente de Oberbaum era la frontera entre Friedrichshain y Kreuzberg, y es parte de la ruta del Muro de Berlín. Hoy, la zona sigue siendo un punto de referencia, con restos del muro y atracciones que recuerdan el pasado”, relató Soltmann.

El cortometraje se presenta como un poema visual en plano secuencia. Una voz en off, interpretada en ruso, guía un recorrido entre edificios y figuras veladas por la niebla matutina, evocando la sensación de pérdida y desplazamiento.

“El cortometraje es un manifiesto poético donde cuerpo, identidad y territorio se funden en una misma entidad simbólica”, explicó la directora

A través de un narrador que reflexiona sobre la pertenencia y la soberanía, la obra propone una mirada sobre la pérdida, la memoria y las travesías a las que estamos sujetos constantemente”, añade.

Para Carolina, el reconocimiento obtenido en India tiene un significado especial: “El cine indio actual es un territorio de resistencia y renovación. Frente al brillo comercial de Bollywood, emerge un cine disidente que explora lo íntimo, lo político y lo poético”.

“En esa tensión entre arte y mercado, tradición y ruptura, se despliega una búsqueda de nuevos lenguajes que revelan identidad y memoria”, complementó.

La actriz asegura que su proceso creativo está profundamente ligado a su biografía: “Migrar es un acto tremendo, especialmente a esta edad, con dos hijos y sin un proyecto concreto que sirva de ancla. No es fácil trasplantar un árbol viejo: las raíces se resisten, el suelo nuevo tarda en volverse propio".

“El desarraigo no es solo una distancia geográfica, es una fisura que atraviesa el cuerpo y desordena la memoria”, reflexiona. “El alma tarda en adaptarse, pero la curiosidad empuja con fuerza y de alguna manera ese espíritu de aventura te salva”.

El codirector, Bogumil, destaca la dimensión colaborativa del proyecto: “Cuando Carolina propuso integrar el poema, una de nuestras primeras ideas fue traducirlo al ruso y que una actriz lo interpretara en su lengua nativa, un idioma que ninguno de los dos comprendíamos”.

“Así, el poema quedaba suspendido entre nosotros, sin pertenecer completamente a ninguno. Esta manera de trabajar, siempre desde el diálogo y la horizontalidad, fue fundamental para mí”, expuso.

Pasos a seguir

0911 Warschauer Str. continúa su recorrido por festivales internacionales en países como Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Perú, con planes de estrenarse próximamente en Berlín y en Chile durante 2026.

Tras este exitoso debut, Carolina Soltmann ya prepara dos nuevos proyectos audiovisuales que seguirán explorando las tensiones entre lo íntimo y lo simbólico.

Uno de ellos, titulado Un mundo mejor y más barato; “una sátira sobre la simplificación del mundo contemporáneo y la idea de que crear cualquier proyecto debe ser algo grandioso o costoso”.

El otro relato, adelanta, “narra la historia de dos personas que, entre el anhelo y el duelo, se refugian el uno en el otro. Viven un amor suspendido, tejido de pérdidas compartidas y silencios cómplices”.

Con este reconocimiento internacional, chilena confirma su tránsito natural de la actuación a la dirección, consolidando una mirada propia, sensible y profundamente contemporánea sobre el arte, la migración y la pertenencia.