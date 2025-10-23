Fue al médico por un sarpullido y le descubrieron cáncer: “Lo tenía hace 5 años sin saberlo”

Lo que comenzó como un simple sarpullido terminó cambiándole la vida para siempre. Becky Bowes, una joven británica de 25 años, fue al médico por unas manchas en el brazo, pero salió con un diagnóstico de cáncer.

Según Daily Mirror, la joven contó que el especialista notó un bulto del tamaño de una pelota de golf en su cuello, que había pasado desapercibido por años.

“Lo tenía desde hace cinco años sin saberlo”, relató Becky, en una historia que rápidamente conmovió al Reino Unido.

Pese a que en distintas ocasiones consultó por síntomas de fatiga y depresión, los médicos no le realizaron exámenes más profundos.

“Me recetaron antidepresivos, pero nunca revisaron mi tiroides. Si lo hubieran hecho antes, quizás mi cáncer no se habría propagado”, lamentó.

“Esta batalla constante me ha quitado la vida”

A pesar de mantener el cáncer controlado, Becky reconoce que teme una recaída o desarrollar un cáncer secundario.

“Esta batalla constante me ha quitado la vida por completo. No puedo creer que ese bulto haya estado ahí tanto tiempo sin que nadie lo detectara”, expresó con dureza.

Actualmente, la joven se somete a exámenes de sangre cada seis meses para monitorear su estado y asegura que su historia es una advertencia para todos:

“Escuchen a su cuerpo. Si sienten que algo no está bien, insistan. A veces, un síntoma pequeño puede esconder algo mucho más grave.”