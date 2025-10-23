“Un tacle maletero”: diputados responden a la crítica del Presidente Gabriel Boric por no asistir a las sesiones

El Presidente Gabriel Boric abrió un nuevo frente con el Congreso al reprochar la inasistencia de diputados en la sesión que la semana pasada terminó fracasando por falta de cuórum.

“Lograr sacar la Ley de Sala Cuna para Chile, no me cabe ninguna duda de que sería un tremendo logro. Sería mucho mejor dedicarle tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo donde fracasan sesiones porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas”, cuestionó el Mandatario.

“Yo invito a los parlamentarios a dedicarse a sacar proyectos como este, o a aquel que termina con el sistema antiguo del CAE, del financiamiento de la educación superior, y empecemos a pensar en las familias. Para eso nos eligieron, a ustedes nos debemos”, añadió.

La advertencia siguió a la fallida sesión del 15 de octubre, cuando solo acudieron 48 de los 51 diputados necesarios. En ese contexto, la diputada Karol Cariola señaló que “el compromiso parlamentario es cumplir con estar presente en las sesiones, y es algo que no debiera ocurrir”.

Las réplicas en la Cámara fueron rápidas y diversas. El diputado Jaime Araya (Ind-PPD) respondió en redes: “Señor Presidente don Gabriel Boric esta generalización que hace es un tacle maletero, usted sabe o debiera saber, qué Sala Cuna Universal y FES están en el Senado, y por si acaso, le cuento que la penúltima vez que fracasó una sesión, un tal diputado Boric no llegó a trabajar”.

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), puntualizó sobre la tramitación: “A nadie le gusta que las sesiones fracasen, pero le quiero decir al Presidente de la República que yo ya despaché de la Cámara al Senado el proyecto que pone fin al CAE y el de sala Cuna Universal ingresó por el Senado y no ha pasado a la Cámara”.

Castro recordó además que en 2021 una sesión también fracasó sin la presencia del mandatario, otrora diputado, y llamó al Ejecutivo a priorizar medidas para adelantar apoyos por las cuentas de la luz.

Desde la UDI, el diputado Felipe Donoso acusó al Presidente de haber perdido “todo el pudor” y afirmó que “su asistencia como diputado fue paupérrima, que también es el único Presidente que le ha mostrado a Chile que él puede hacer teletrabajo los días lunes”. Donoso pidió que el Ejecutivo presente proyectos mejor trabajados o acepte las correcciones del Parlamento.

El diputado Rubén Oyarzo (PR) fue claro en su rechazo al diagnóstico oficial: “Me llama profundamente la atención que el Presidente Boric caiga en la pequeñez de criticar a la Cámara de Diputadas y Diputados, incluso con datos erróneos o derechamente falsos”.

“El FES y la Sala Cuna Universal no están en la Cámara de Diputados, están en el Senado”, agregó, aludiendo a imprecisiones en las críticas presidenciales.

En el Senado, Matías Walker (Partido Demócrata) dijo coincidir en la prioridad del proyecto de sala cuna, pero recordó que la iniciativa enfrentó resistencias cuando fue presentada bajo la etiqueta de “Sala Cuna Universal”.

Muchos senadores oficialistas votaron en contra de la idea de legislar y Walker advirtió contra el gesto de pontificar sobre un proceso que el propio Parlamento llegó a rechazar.

La disputa deja en evidencia la tensión entre Ejecutivo y Legislativo: mientras el Gobierno reclama mayor asistencia y foco en leyes sociales, parte del Congreso le reprocha la forma y la precisión del discurso presidencial y trae a colación episodios pasados para contextualizar responsabilidades y la propia tramitación de los proyectos.