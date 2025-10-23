Nuevo disco realza la música de compositores nacionales

Hace unos quince años atrás escaseaban en Chile los cuartetos de cuerda, y mientras ahora se vive un boom de esa conformación con varios conjuntos de alta actividad, algo similar se sentía recientemente con aquel otro formato importante de la música de cámara, como es el quinteto de vientos.

Es un vacío que ha venido a llevar el Quinteto Ventum, cuyo arduo trabajo ha dado una serie de frutos, incluyendo la reciente publicación de un disco titulado ‘Nuevas Composiciones Chilenas’.

En los pocos años que llevan de actividad, ya tienen a su haber 30 obras estrenadas de autores nacionales, y una estable temporada anual de conciertos. Está integrado por Rosmery Vargas (oboe), Natalia Martorell (flauta), Montserrat Tapia (fagot), Guillermo Cruz (corno), y Karla Rodríguez (clarinete), quien conversó con Radio ADN para comentar los proyectos actuales del conjunto.

“Fue en 2022 que se inició todo”, rememora Rodríguez, “cuando junto a Montserrat, con quien somos muy amigas, buscábamos hacer música juntas, y se nos ocurrió formar un quinteto de vientos. Partimos con un fondo para realizar grabaciones, y eso dio pie a una gira por el sur de Chile”.

Aquella gira inicial provocó el hito que llevaría al grupo por la senda de la difusión de los compositores chilenos: “En Puerto Montt tomamos contacto con Tomás Parra, compositor de allá, que escribió una pieza para nosotros”.

Luego vinieron las temporadas de conciertos, y Rodríguez reconoce que el cultivar repertorio nuevo, encargar obras han sido fundamental para armar estos ciclos. Pero también lo ha sido la paridad de género: “Es importante la paridad para el grupo, ya sé que para algunos es un tema algo tabú, y sinceramente no se trata de excluir a los hombres, sino que darles espacio a las mujeres. En cada concierto tratamos de que sea mitad y mitad”.

No solo compositoras chilenas, sino también de todo el mundo, por ejemplo, uno de sus conciertos pasados incluyó un quinteto de la estadounidense Amy Beach (1867-1944), figura primigenia de la historia de la composición en el país norteamericano.

Su álbum ya está disponible en plataformas digitales (Spotify, YouTube), y además se realizará un lanzamiento oficial el día 3 de noviembre en la Casa de la Cultura de Rancagua. Recoge obras de ocho compositores nacionales que escribieron especialmente para el Ventum: Alondra Huerta-Salinas, Tomás Parra, Javiera Campos, Aina Sandoval, Jean Barahona, Manuel Bustamante, Jubitza G. Nawrath y Sergio Berchenko.

Y esta promoción de la pluma de nuestros creadores traspasará fronteras: “En noviembre iremos a Punta del Este, y posteriormente, a finales de febrero y principios de marzo, realizaremos nuestra primera gira en Europa, con dos conciertos en Barcelona, y otros en Alemania, en las ciudades de Berlín y Giessen”.

Para el 2026 ya tienen preparada su tercera temporada de conciertos: “Haremos conciertos inmersivos con el uso de iluminación laser, a cargo de la artista Jimena Carolina. Creemos que la forma de promover la música contemporánea es incorporar al público. Eso ayuda a disfrutar y entender la música actual. Siempre buscamos ser el quinteto más estable que hay en el país”.