A los 81 años, Salvatore Adamo volvió a Chile para reencontrarse con un público que lo ha acompañado por más de seis décadas. En conversación con Ciudadano ADN, el artista combinó emoción y lucidez al hablar sobre el estado del mundo, su carrera y las reinterpretaciones de sus canciones más emblemáticas.

“La vida se volvió, quizá para muchos, más agresiva. Hablo por Europa, hay menos empatía por otro”, reflexionó el músico, preocupado por los conflictos en Europa y Medio Oriente.

“Es una lástima, porque con el progreso se podría ver un mundo casi perfecto y todavía hay hombres que dirigen el mundo, que dejan hablar sus viejos demonios. Somos en peligro, para ustedes quizá es muy lejos, pero nosotros en Europa estamos temblando por lo que está sucediendo en Gaza, en Ucrania, es una cosa que hace temblar la vida“, dijo, citando su canción El mundo sufre.

Adamo también se refirió con humor y humildad a su larga carrera: “Mis primeros discos no fueron éxitos. Cada vez pensaba que ese sería el último. Pero paso a paso, ya llevo más de 60 años así. Ahora sé que estoy más cerca del final que del inicio, pero he vivido más allá de todos mis sueños”.

El artista, que se presenta este fin de semana en el Teatro Caupolicán, también destacó su nuevo disco doble Así usted supiera, que reúne sus trabajos más recientes. “Hay mucha ternura en estas canciones. Quise elegir las que más pueden tocar la sensibilidad chilena”, expresó, antes de cerrar con un deseo: “Mientras tenga lucidez y ganas, seguiré en los escenarios. Cantar es mi manera de seguir creyendo en el amor y en la gente”.