PDI investiga homicidio con arma cortante en Rancagua: víctima aún no ha sido identificada

El hecho ocurrió en la población Cosa del Sol y ls diligencias continúan en desarrollo.

José Campillay

Matías Llanca

Durante la tarde de este jueves 23 de octubre, personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se trasladó hasta la población Costa del Sol, en Rancagua, tras registrarse el homicidio de un hombre con un arma cortante.

Según informó el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, el procedimiento se realizó por instrucción de la Fiscalía Regional de O’Higgins, movilizando a funcionarios de la Brigada de Homicidios, de la Fuerza de Tarea Homicidios Rancagua y a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (LACRIM).

“El personal especializado se encuentra efectuando las primeras diligencias con el fin de establecer la criminodinámica del hecho y las circunstancias en que ocurrió”, explicó.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, y los equipos policiales continúan trabajando en el sitio del suceso para recolectar evidencia.

La versión preliminar indica que una riña entre dos personas decantó en un violento ataque armado, donde la peor parte se la llevó un ciudadano colombiano que había llegado hace poco a la región tras años en Antofagasta. La noticia está en desarrollo.


