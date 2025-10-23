;

Federación de estudiantes rechaza presuntas prácticas de experimentación humana en Universidad Finis Terrae

Las denuncias apuntan que un profesor de la casa de estudios habría realizado biopsias a alumnos de manera ilegal, cuestión de la cual los directivos habrían estado enterados hace meses.

Javiera Rivera

La Federación de Estudiantes de la Universidad Finis Terrae (FEUFT) emitió un comunicado tras la denuncia difundida por medios de comunicación sobre presuntas prácticas de experimentación humana no autorizadas por parte de un académico de la institución.

En el documento, la federación rechazó categóricamente los hechos denunciados, señalando que, de confirmarse por el Ministerio Público, constituirían “una grave vulneración a la integridad física y a la ética académica”.

Según informaron, este jueves se realizó una reunión entre la Rectoría —encabezada por Juan Eduardo Vargas— y representantes estudiantiles, donde se expusieron los antecedentes del caso y se atendieron las inquietudes de los alumnos.

También participaron la secretaria general, Daniela Sarrás; la presidenta del Comité Ético Científico, Pilar Busquets; y el decano de Medicina, Ernesto Vega.

Durante la instancia, las autoridades universitarias informaron que ya se había desarrollado una investigación interna, la cual concluyó el 23 de junio con sanciones al académico involucrado, quien fue suspendido de sus funciones. Sin embargo, la causa fue reabierta ante nuevos antecedentes.

Ante esta situación, la FEUFT valoró la disposición de la Universidad Finis Terrae a entregar información, pero criticó que la comunidad universitaria no fuera informada oportunamente.

Finalmente, la Federación exigió revisar y reforzar los protocolos de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir y garantizar el bienestar físico y psicológico del estudiantado.

