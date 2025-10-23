;

Académico es acusado de experimentación humana: habría realizado biopsias a sus alumnos en la U. Finis Terrae

La Fiscalía Metropolitana Oriente indaga si hubo ejercicio ilegal de la medicina, lesiones y experimentación en seres humanos.

Cristóbal Álvarez

Académico es acusado de experimentación humana: habría realizado biopsias a sus alumnos en la U. Finis Terrae

Académico es acusado de experimentación humana: habría realizado biopsias a sus alumnos en la U. Finis Terrae / Mauro Miranda / mauromiranda.cl

Un profesor de la Universidad Finis Terrae fue denunciado por un alumno por realizar biopsias musculares sin autorización médica mientras ejercía como director de postgrados.

En concreto, el denunciado es Hermann Zbinden Foncea, quien se desempeñaba como profesor de Educación Física y director de postgrados e investigación en la Escuela de Kinesiología de la Universidad Finis Terrae cuando un estudiante del doctorado en Ciencias del Ejercicio lo acusó de realizar procedimientos invasivos sin certificación médica ni protocolo ético vigente.

Revisa también:

ADN

Según la querella, Zbinden —quien no es médico— habría dirigido la toma de biopsias musculares dentro del campus universitario, específicamente en un gimnasio, y no en un entorno clínico autorizado.

El denunciante sostiene que la participación no fue realmente voluntaria, ya que negarse podía comprometer su continuidad en el programa o la mantención de una beca.

De acuerdo a registros en poder del Ministerio Público, durante el procedimiento el estudiante advirtió dolor cuando la aguja “llegó al hueso”, ante lo cual Zbinden habría respondido: “No, no, no… no lo sentí durito”.

Tras el episodio, la víctima se desmayó, y testigos relataron que el profesor reaccionó diciendo: “Qué bueno que le pasó a este y no a alguien externo de la universidad”.

La denuncia fue revelada por Reportajes T13 y actualmente es investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien investiga tres posibles delitos: ejercicio ilegal de la medicina, lesiones y experimentación en seres humanos sin consentimiento válido.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad