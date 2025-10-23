Académico es acusado de experimentación humana: habría realizado biopsias a sus alumnos en la U. Finis Terrae / Mauro Miranda / mauromiranda.cl

Un profesor de la Universidad Finis Terrae fue denunciado por un alumno por realizar biopsias musculares sin autorización médica mientras ejercía como director de postgrados.

En concreto, el denunciado es Hermann Zbinden Foncea , quien se desempeñaba como profesor de Educación Física y director de postgrados e investigación en la Escuela de Kinesiología de la Universidad Finis Terrae cuando un estudiante del doctorado en Ciencias del Ejercicio lo acusó de realizar procedimientos invasivos sin certificación médica ni protocolo ético vigente.

Según la querella, Zbinden —quien no es médico— habría dirigido la toma de biopsias musculares dentro del campus universitario, específicamente en un gimnasio, y no en un entorno clínico autorizado.

El denunciante sostiene que la participación no fue realmente voluntaria, ya que negarse podía comprometer su continuidad en el programa o la mantención de una beca.

De acuerdo a registros en poder del Ministerio Público, durante el procedimiento el estudiante advirtió dolor cuando la aguja “llegó al hueso”, ante lo cual Zbinden habría respondido: “No, no, no… no lo sentí durito”.

Tras el episodio, la víctima se desmayó, y testigos relataron que el profesor reaccionó diciendo: “Qué bueno que le pasó a este y no a alguien externo de la universidad”.

La denuncia fue revelada por Reportajes T13 y actualmente es investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien investiga tres posibles delitos: ejercicio ilegal de la medicina, lesiones y experimentación en seres humanos sin consentimiento válido.