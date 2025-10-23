;

Pronostican lluvia, nieve y frío para Santiago: ¿Cuándo comienza el vuelco en el tiempo de la región Metropolitana?

La presencia de una vaguada en altura cambiará las condiciones meteorológicas en la zona central. Mira aquí los detalles.

Javier Méndez

Pronostican lluvia, nieve y frío para Santiago: ¿Cuándo comienza el vuelco en el tiempo de la región Metropolitana?

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Según el pronóstico del tiempo, antes de que termine esta semana, Santiago experimentará un vuelco radical en las condiciones meteorológicas.

Los últimos reportes indican temperaturas más bajas, lluvias e incluso nieve en algunos sectores.

La situación parece atípica si se tiene en consideración que la región Metropolitana incluso superó los 30 °C en ciertas comunas durante el día miércoles.

Toda la transición comenzó este jueves 23 de octubre y alcanzaría su punto máximo en horas del viernes 24.

Según detalló Meteored, este viernes se esperan rachas de viento y un cambio en la masa se aire sobre la zona central, por tanto la marca máxima solo alcanzaría lo 21°C.

Desde la tarde crecerán las posibilidades de chubascos en el centro de Santiago. Eso sí, otras zonas de la RM podría recibir precipitaciones más seguras, sobre todo en el sector oriente y en coordenadas de la precordillera.

Como es usual, la caída de nieve se limitará al tramo cordillerano. Las precipitaciones sólidas podrían aparecen cerca de los 2.500 metros de altitud.

Si bien la situación se extendería hasta la noche, hay chances de que la inestabilidad atmosférica siga en la madrugada de este sábado 25 de octubre.

En cuanto a la cantidad de milímetros totales, la capital no debería ir más allá de los 2 mm. Otros lugares más apartados, como San José de Maipo, sumarían montos incluso por encima de los 10 mm.

El escenario se estabilizaría este fin de semana.

