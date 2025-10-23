;

“A Claudio Borghi lo tuve una semana como DT y lo único que me ofreció fue un pisco”

Kevin Harbottle, actualmente en Deportes Santa Cruz, comentó la vez que se encontró con el “Bichi” en Argentinos Juniors.

Daniel Ramírez

@kh.harbottle / Getty Images

@kh.harbottle / Getty Images

Kevin Harbottle, actual volante de Deportes Santa Cruz, recordó su corto paso por el fútbol argentino cuando tenía apenas 18 años. El nacido en Antofagasta estuvo en Argentinos Juniors, pero no alcanzó a debutar oficialmente.

“Yo me fui a Argentinos Juniors a los 18 años, desde Antofagasta. Tenía un contrato por cuatro o cinco años. Estuve solo seis meses porque me quise devolver; yo quería jugar y en Argentina no se me estaba dando”, señaló el mediocampista de 35 años en conversación con En Cancha.

“Quizás hubiera sido más paciente y me hubiese quedado un tiempo más en Argentinos, pero ya había tomado la decisión de volver a Chile. Antes de irme a Argentinos tuve la posibilidad de O’Higgins, entonces volví ahí. Lo bueno es que me fue bien, estuve un año en O’Higgins y de ahí me empezaron a llamar a la selección”, agregó el ex Universidad Católica.

Su cómica anécdota con Claudio Borghi

Durante su paso por Argentinos Juniors, Kevin Harbottle coincidió con Claudio Borghi, aunque solo por unos días, ya que luego regresó a Chile.

“Lo tuve una semana como DT. Lo único que me ofreció el Bichi fue un pisco, jajaja. Fue lo único que me ofreció. Estuve nada, con suerte una semana con él”, añadió el volante sobre los pocos días que estuvo con Borghi en Argentina.

