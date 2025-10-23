El creador de una de las mejores series de la historia regresa a HBO con un proyecto basado en uno de los episodios más oscuros de la CIA

David Chase, creador de Los Soprano, prepara su regreso a la televisión con Project: MKUltra, una nueva miniserie que desarrolla junto a HBO y que estará ambientada en uno de los episodios más polémicos de la historia de la inteligencia estadounidense.

La producción, inspirada en hechos reales, abordará los experimentos de control mental realizados por la CIA durante la Guerra Fría bajo la dirección del químico Sidney Gottlieb, conocido como ‘El Hechicero Negro’.

Según la descripción oficial de la compañía, la trama se centra en el hombre que lideró el programa psicodélico MKUltra, responsable de “experimentos peligrosos y letales de control mental sobre sujetos voluntarios e involuntarios durante el apogeo de la Guerra Fría”.

La serie se basará en el libro de no ficción Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKULTRA, escrito por John Lisle, cuyos derechos fueron adquiridos por Chase para adaptarlo al guion.

El proyecto marca el regreso del reconocido creador a HBO, cadena con la que alcanzó fama internacional gracias a Los Soprano, considerada una de las series más influyentes de la historia de la televisión. En esta oportunidad, Chase trabaja a través de su productora Riverain Pictures, junto con Nicole Lambert, quien encabeza la producción y el desarrollo.

Project: MKUltra explorará el funcionamiento interno del controvertido programa que operó la CIA durante las décadas de 1950 y 1960, bajo la premisa de contrarrestar supuestas técnicas de “lavado de cerebro” empleadas por la Unión Soviética y China.

En el marco de esas investigaciones, la agencia experimentó con drogas psicodélicas como el LSD, aplicó hipnosis e incluso recurrió a la tortura, muchas veces sin el consentimiento de los participantes, con el objetivo de inducir confesiones o modificar el comportamiento humano.

Gottlieb, el personaje central de la serie, fue el científico detrás de estas pruebas y uno de los principales impulsores del uso del LSD dentro de los experimentos de inteligencia.

Su figura ha sido ampliamente estudiada por su rol ambiguo: por un lado, como pieza clave de la Guerra Fría, y por otro, como un científico que impulsó sin proponérselo la difusión de la cultura psicodélica de los años sesenta.

Sidney Gottlieb Ampliar

Un regreso esperado

El proyecto representa la primera incursión televisiva de David Chase desde el cierre de Los Soprano en 2007, tras una larga pausa en la que el director se mantuvo alejado del formato serial.

En una entrevista concedida a The Times a comienzos de 2024, el creativo había manifestado su desencanto con el estado actual de la industria.

“Parece que los ejecutivos piensan que las audiencias no aguantan algo que les haga pensar. Y en cuanto a los directivos de streaming… está siendo aún peor. Volvemos a donde estábamos”, reflexionó.

Aunque aún no se han confirmado detalles sobre el elenco, el inicio del rodaje o la fecha de estreno, la noticia ha despertado gran expectación entre críticos y fanáticos de la televisión.

El nombre de Chase, sumado al prestigio de HBO y a un tema tan polémico como los experimentos secretos de la CIA, posiciona a Project: MKUltra como uno de los proyectos más prometedores del panorama televisivo actual.