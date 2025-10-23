;

“Nunca olvidaré a Chile”: la emoción en el equipo de Países Bajos tras lograr un oro histórico para su país en el Mundial de Ciclismo

Steffie van der Peet, integrante del tridente que se impuso en el sprint femenino por equipos, valoró su rendimiento y el ambiente en Peñalolén.

Carlos Madariaga

En la jornada inaugural del Mundial de Ciclismo Pista en Peñalolén, Países Bajos se encargó de dominar las pruebas que significaron entrega de medallas.

Así como ganaron el Scratch Femenino, también se impusieron en el sprint por equipos masculino y femenino.

Este último es, además, un oro inédito para las neerlandesas en una cita planetaria. “Es genial. Habíamos sido segundas y cuartas, pero nunca primeras. Hemos escrito historia aquí. Es muy especial”, explicó a ADN.CL una de las integrantes que derrotó en la final a Gran Bretaña, Steffie van der Peet.

“Nunca había estado en Chile. Es muy agradable estar aquí. Este oro significa mucho. Nunca olvidaré este país. Ya se convierte en un lugar especial para mí”, planteó la deportista de 26 años, feliz por el ambiente en Peñalolén.

“Me gusta mucho el circuito, es un centro bellísimo. Hay mucho público, además, gritaban mucho cuando llegábamos a la línea de meta. Fue genial (...) No he podido conocer mucho del país. Hay algunos compañeros que se quedarán algunos días de vacaciones tras el evento, pero no es mi caso. De lo que he visto en el camino del hotel a la pista me parece agradable”, cerró Steffie van der Peet.

