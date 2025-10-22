Hizo historia en el inicio del Mundial de Ciclismo Pista y deja este potente mensaje: “En Chile partimos desde un peldaño mucho más abajo”

Este miércoles, en el Velódromo de Peñalolén, se dio inicio oficialmente al Mundial de Ciclismo Pista 2025, con una positiva e histórica jornada para el Team Chile.

Esto porque la cuarteta masculina compuesta por Jacob Decar, Diego Rojas, Cristián Arriagada y Martín Mancilla estableció un nuevo récord nacional, al bajar por primera vez los cuatro minutos en la especialidad.

El cuarteto chileno terminó en el 14° lugar con un tiempo de 3:59.151, superando el anterior registro de 3:59.154 establecido en 2016 en Aguascalientes, México.

Tras la competencia, Jacob Decar conversó con ADN Deportes y valoró lo hecho en su primera presentación. “Estábamos muy enfocados en el objetivo que teníamos, que era bajar los cuatro minutos. Lo logramos, trabajamos muy duro para eso y a pesar de que no estuvimos en las primeras posiciones, creo que es de donde tenemos que partir", declaró.

“Era el objetivo que teníamos hace muchos años y por fin se dio, y sobre todo que se haya dado acá en Santiago, en nuestra casa, creo que vale mucho más", agregó el ciclista de 24 años.

En esa línea, Decar destacó la oportunidad de competir en nuestro país. “Es algo hermoso, podía ver a mi familia en la galería, creo que eso me llena y me da una energía extra. Me da un poco de emoción, porque siempre han estado conmigo y ellos son los que saben cuánto esfuerzo hay atrás", afirmó.

Además, el medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 detalló el proceso que le permitió llegar al Mundial de Ciclismo Pista y realizó una dura crítica. “La preparación empezó hace harto, muchas veces por nuestra propia cuenta y siempre puede ser mejor”, apuntó.

“Creo que en Chile partimos desde un peldaño mucho más abajo que los países europeos y si ellos trabajan, nosotros tenemos que trabajar el doble. Tenemos el hambre de seguir mejorando, es un equipo súper joven, pero que tiene mucha ambición y está muy enfocado. Todo el equipo está en la misma sintonía y queremos ir por más logramos hacer el récord y creo que solo es el inicio", agregó.