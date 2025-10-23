;

Es campeón olímpico, ganó en Chile su decimocuarto oro en Mundiales de Ciclismo Pista y lo festejó con hinchas nacionales: “Es genial cómo nos apoyan”

Harrie Lavreysen, una de las máximas figuras presentes en Peñalolén, valoró el haber retenido el título planetario en el sprint por equipos.

Carlos Madariaga

En una reñida batalla, Países Bajos fue de atrás para ganarle a Gran Bretaña el título del sprint por equipos del Mundial de Ciclismo Pista en Chile.

Uno de los integrantes de aquel plantel sumó nada más y nada menos que su decimocuarta presea dorada planetaria: hablamos de Harrie Lavreysen, vigente campeón olímpico individual y colectivo de la especialidad, que destacó el presente de su país, que ganó las tres finales del primer día de competencias en Peñalolén.

“Creo que demostramos el nivel que tenemos. Hace un tiempo que en sprint lo venimos demostrando, pero también Lorena Wieves ganó el Scratch. Es un gran inicio de torneo, estoy orgulloso y nos lleva a mirar con optimismo el resto de la semana”, dijo el pedalero de 28 años, que junto a sus compañeros de equipo celebró con parte de la grada en el Velódromo tras la final.

No había estado en Chile antes, pero hemos tenido muchos hinchas y es genial ver cómo nos apoyan. De lo que he visto en el país, se ve bien y hay una gran atmósfera aquí. Estoy contento”, planteó, asumiendo que no sabía demasiado de nuestro país antes de venir.

“Viendo un poco me percaté que Santiago es una gran ciudad y que, claro, Chile, es un país realmente largo, pero no he podido ver demasiado, lamentablemente”, planteó Harrie Lavreysen, valorando la defensa del título.

“Cada triunfo es siempre especial, pero lo que me tiene más contento es seguir vistiendo la tricota arcoiris otro año. Ya me acostumbré, asi que quiero que siga así”, concluyó quien todavía puede sumar oros en el sprint individual y la contrarreloj, donde también es monarca planetario defensor.

